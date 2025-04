Carlsberg will mithilfe von Einride mehr E-Lkw in Schweden einsetzen

Einride arbeitet bereits seit 2022 mit Carlsberg in Schweden zusammen. Erstes gemeinsames Projekt war die Elektrifizierung der schweren Lagertransporte in Halland. Im Frühjahr 2023 wurde die Zusammenarbeit um einen Elektro-Lkw erweitert, der täglich zwischen Falkenberg und Ramlösa verkehrt.

Vor fast 2,5 Jahren wurde bekannt, dass die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit ausbauen wollen. Mit dem Ziel, Teile des Logistiknetzes in Süd- und Westschweden zu elektrifizieren. Dazu sollten acht Kombinationen aus E-Lkw und Anhänger angeschafft werden, die ab Herbst 2024 auf den Straßen verkehren sollten. Vergangenes Jahr teilte Einride jedoch mit, dass die geplanten acht E-Lkw erst Anfang 2025 ihren Dienst antreten sollen.

Ob dies bereits geschehen ist, geht aus den Mitteilungen beider Unternehmen nicht hervor. Stattdessen heißt es, dass die acht E-Lkw, die Diesel-Lkw ersetzen, die gesamten Treibhausgasemissionen von Carlsberg in Schweden um das Äquivalent von 2.460 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr reduzieren sollen. Bis Ende dieses Jahres soll die Flotte sogar aus insgesamt elf E-Lkw bestehen, womit 40 Prozent aller Carlsberg-Transporte in Süd- und Westschweden elektrisch durchgeführt werden würden.

Sie sollen den gesamten Getränketransport zwischen der Brauerei von Carlsberg Sverige in Falkenberg, der Wasserfabrik in Ramlösa und den Umschlagterminals in Göteborg, Malmö und Helsingborg übernehmen. Auch der Transport von Dosen des Verpackungsunternehmens Ball in Malmö nach Falkenberg und Ramlösa sowie der Transport von Ramlösa nach Falkenberg und ein Teil der Direktverteilung von Falkenberg an Großhandelskunden in Halmstad soll durch die E-Lkw erfolgen.

Für die Ladeinfrastruktur an strategischen Standorten, unter anderem an der Brauerei in Falkenberg und der Wasserfabrik in Ramlösa, zeichnet sich der Elektrifizierungs-Partner Einride verantwortlich. Koordiniert wird die E-Lkw-Flotte über die Einride-Mobilitätsplattform Saga.

„Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit Einride und die Fortschritte, die wir gemeinsam auf dem Weg zu einer besseren Logistik machen“, so Peter Hammarstedt, CEO von Carlsberg Sverige. „Carlsberg kann auf eine lange Brautradition zurückblicken, und mit Hilfe fortschrittlicher Transporttechnologie setzt das Unternehmen dieses Erbe nun fort. Es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch darum, die Grenzen der Transporttechnologie zu verschieben, wobei die elektrische Energie ein Schritt zur Neudefinition des Produkttransports ist“, ergänzt Linnéa Kornehed Falck, Gründerin und Vizepräsidentin von Einride.

carlsberggroup.com, einride.tech