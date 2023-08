Carlsberg stellt mithilfe von Einride in Teilen Schwedens auf E-Lkw um

Die dänische Brauerei Carlsberg kooperiert mit dem auf elektrische Transporte spezialisierten schwedischen Dienstleister Einride, um Teile ihrer Logistik im Süden und Westen Schwedens zu elektrifizieren. Angeschafft werden dazu acht Kombinationen aus E-Lkw und Anhänger.

Wie Carlsberg mitteilt, beginnen aktuell die Vorbereitungen zur Elektrifizierung des gesamten Getränketransports zwischen der Brauerei von Carlsberg Sverige in Falkenberg, der Wasserfabrik in Ramlösa und den Umschlagterminals in Göteborg, Malmö und Helsingborg. Auch der Transport von Dosen des Verpackungsunternehmens Ball in Malmö nach Falkenberg und Ramlösa sowie der Transport von Ramlösa nach Falkenberg und ein Teil der Direktverteilung von Falkenberg an Großhandelskunden in Halmstad wird elektrifiziert.

Für das Vorhaben beschafft Carlsberg acht E-Lkw mit Anhänger, die ab Herbst 2024 auf die Straßen kommen sollen. Die Marke der E-Trucks nennt die Brauerei nicht. Ausgeführt wird in einer begleitenden Mitteilung lediglich, dass Elektrifizierungs-Partner Einride an strategischen Standorten Ladeinfrastruktur installieren wird, und zwar unter anderem an der Brauerei in Falkenberg und der Wasserfabrik in Ramlösa, damit die neuen E-Lkw während des Be- und Entladens mit Strom versorgt werden können.

Jede Kombination aus E-Lkw und Anhänger kann Carlsberg zufolge 51 Paletten transportieren. Durch die Partnerschaft von Carlsberg und Einride in Schweden sollen innerhalb von fünf Jahren rund 7.650.000 Transportkilometer elektrisch absolviert werden, was nach Berechnungen von Einride einer Einsparung von fast 12.300 Tonnen CO2 im Vergleich zu Diesel-Lkw entspricht. Auch in der Schweiz fährt Carlsberg über seinen dortigen Ableger Feldschlösschen bereits elektrisch. Dort sind 20 schwere E-Lkw des Typs Renault D Wide Z.E. im Einsatz.

Laut Peter Hammarstedt, CEO von Carlsberg Sverige, haben Einride und Carlsberg Schweden ihre Zusammenarbeit im Herbst 2022 begonnen. Erstes gemeinsames Projekt sei die Elektrifizierung des schweren Lagertransport in Halland gewesen. Im Frühjahr 2023 wurde die Kooperation um einen Elektro-Lkw erweitert, der täglich zwischen Falkenberg und Ramlösa verkehrt. „Jetzt machen wir den nächsten Schritt, indem wir eine große Investition in eine nachhaltige Transportlösung für die südlichen und westlichen Teile Schwedens tätigen, die erheblich zur Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks beitragen und unseren Fortschritt in Richtung einer Netto-Null-Wertschöpfungskette vorantreiben wird.“

Die Elektro-Lkw-Flotte wird über die Einride-Mobilitätsplattform Saga koordiniert. Das schwedische Unternehmen strebt zwar grundsätzlich den Einsatz fahrerloser Nutzfahrzeuge an und hat auch schon ein entsprechendes Konzeptfahrzeug namens T-Pod entwickelt. Derzeit ist eines der Kernprodukte von Einride aber besagte Software-Plattform Saga, die als intelligentes Betriebssystem für die elektrischen (und künftig autonomen) Fahrzeugflotten sowie die Lade- und Konnektivitätsnetzwerke fungiert.

„Wir bei Einride streben die Zusammenarbeit mit vorausschauenden Unternehmen an, um die globalen Kohlenstoffemissionen aktiv zu reduzieren“, sagt Carl Ceder, Vice President Nordics bei Einride. „Es ist uns eine Freude, mit Kunden wie Carlsberg Sverige zusammenzuarbeiten und sie auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Fracht zu unterstützen. Gemeinsam beweisen wir, dass die Zeit für eine groß angelegte Umstellung des Schwertransports gekommen ist, auch über längere Strecken. Carlsberg wagt es, alte Wahrheiten in Frage zu stellen und durch Digitalisierung und Elektrifizierung neue Wege zu beschreiten, um einen echten Wandel zu schaffen.“

