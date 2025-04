Nio liefert erste Firefly in China aus

Wie Firefly laut chinesischen Medienberichten in seiner eigenen App verkündet hat, haben die ersten Auslieferungen parallel an mehreren Orten in China begonnen. Nio-Gründer und -CEO William Li nahm an der Übergabe-Zeremonie in Guangzhou teil, Firefly-Präsident Daniel Jin übergab bei einem Parallel-Event in Hangzhou einige Kundenfahrzeuge. Wie schon Nio nutzt auch Firefly die eigene App nicht nur zur Remote-Steuerung einiger Fahrzeug-Funktionen, sondern auch um Neuigkeiten aus dem Unternehmen oder Erfahrungen einiger User mit der Community zu teilen.

Am 19. April, also wenige Tage vor der Automesse in Shanghai, hat Nio den Firefly offiziell auf den Markt gebracht – in dem verlinkten Artikel finden Sie auch alle Daten zu dem Fahrzeug. Die ersten Kunden haben das Modell also zu Preisen ab 119.800 Yuan (nach aktuellem Wechselkurs rund 14.500 Euro) gekauft – inklusive Batterie. Das ist bei Nio wichtig, denn auch der Firefly unterstützt den Nio-typischen Batteriewechsel zusätzlich zum Laden. Allerdings wird diese Option in China erst ab dem 1. August verfügbar sein. Mit dem „Battery as a Service“-Angebot wird der Fahrzeugpreis sinken, dafür fallen monatliche Gebühren für die Batteriemiete an.

Nio will mit der Marke Firefly und dem ersten, gleichnamigen Modell neue Kundengruppen unterhalb der Marken Nio (Premium) und Onvo (Volumenmodelle) erreichen. Firefly soll dabei mit weiteren Modellen als Marke für hochwertige Lifestlye-Kleinwagen etabliert werden, etwa wie Mini bei BMW. Ob das gelingen kann, zeigt unser erster Fahrbericht des Firefly aus China.

Ob das Konzept auch in Europa aufgeht, ist noch offen. Denn das Fahrzeug wird hierzulande deutlich teurer. In Norwegen liegt der Basispreis bei 279.900 Kronen, was etwa 23.500 Euro entspricht. Und in den Niederlanden werden – mit einer grob vergleichbaren Mehrwertsteuer wie in Deutschland – mindestens 29.900 Euro verlangt. Bestellungen aus Norwegen und den Niederlanden will Nio ab dem dritten Quartal 2025 annehmen, die CN EV Post schreibt jetzt von einem Zeitpunkt zwischen Juni und August. Die Auslieferungen sollen im Herbst beginnen. Einen Zeitplan für Deutschland gibt es noch nicht.

Dafür gibt es aber Aussagen zu der Rechtslenker-Version, die für Märkte wie Großbritannien und einige Länder in Südostasien relevant ist. Der Firefly RHD werden „spätestens im Oktober diesen Jahres“ fertig sein, wird Nio-Präsident Qin Lihong zitiert.

