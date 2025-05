Archer und United Airlines stellen Pläne für Flugtaxi-Netz in New York vor

Das Startup und United Airlines haben eine Karte mit potenziellen Routen durch New York vorgestellt, die sowohl Flughäfen als auch Hubschrauberlandeplätze in der Stadt umfasst. Die Unternehmen planen, den Passagieren die Fortbewegung zu erleichtern, indem sie „die Reisezeiten im Vergleich zu herkömmlichen Bodentransportmitteln drastisch reduzieren und den berüchtigten Verkehr in der Stadt vermeiden helfen.“ Die Partner haben keinen Zeitplan für die Einführung ihres Plans genannt.

Midnight, das elektrisch angetriebene, vertikal startend und landende Fluggerät (eVTOL) von Archer Aviation, wird von einem Piloten gesteuert und kann bis zu vier Passagiere befördern. Bei der Vorstellung des Flugzeugs im Jahr 2022 wurde vom Unternehmen angegeben, dass Midnight eine Nutzlast von über 450 Kilogramm tragen kann und für kurze Flüge von bis zu 20 Meilen (32 Kilometer) optimiert ist. Zwischen diesen Flügen kann es innerhalb von 10 Minuten wieder aufgeladen werden. Sind die Batterien voll, soll die Gesamtreichweite bei 100 Meilen (160 Kilometer) liegen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 Meilen pro Stunde (240 km/h).

Im Sommer 2024 erhielt Archer Aviation die FAA-Sicherheitszertifizierung, die es dem Unternehmen ermöglichte, den kommerziellen Flugbetrieb in den USA aufzunehmen. Kurz darauf wurde eine Vereinbarung mit Southwest Airlines für ein potenzielles eVTOL-Netz in Kalifornien bekannt gegeben, das stark an das erinnert, was Archer mit United in New York anstrebt. Was den Betrieb in New York betrifft, so wird die FAA-Zertifizierung für den Betrieb in der Stadt nicht ausreichen, wie Archer schreibt: „Archer arbeitet weiterhin mit der FAA zusammen, um die Musterzulassung für seine Midnight-Flugzeuge zu erhalten. Sobald die Typenzertifizierung vorliegt, planen Archer und seine Betriebspartner die sichere und nahtlose Integration der Midnight in den Flugbetrieb, beginnend mit großen Flughäfen wie denen im Großraum New York City.“

United Airlines ist nicht der einzige beteiligte Partner, obwohl es wichtig ist, eine traditionelle Fluggesellschaft an Bord zu haben, da Archer eine Ergänzung zu traditionellen Flugreisen bieten will, um die Reisezeiten von Tür zu Tür zu verkürzen. Archer erklärte, dass das Unternehmen auch eng mit Infrastrukturpartnern zusammenarbeitet, „einschließlich Atlantic Aviation, Signature Aviation und Skyports/GroupeADP sowie den neuen Partnern Modern Aviation und Air Pegasus, um die Luftverkehrsanlagen in diesem geplanten Netzwerk zu entwickeln und zu elektrifizieren.“

„Die Region New York beherbergt drei der weltweit bedeutendsten Flughäfen, die jährlich mehr als 150 Millionen Passagiere abfertigen. Aber die Fahrt von Manhattan zu einem dieser Flughäfen kann mühsam sein und eine, manchmal sogar zwei Stunden dauern“, erklärte Adam Goldstein, CEO und Gründer von Archer, und fügte hinzu: „Wir wollen das ändern, indem wir den Einwohnern und Besuchern die Möglichkeit geben, Reisen in nur wenigen Minuten zu erledigen. Mit der vorhandenen Hubschrauberinfrastruktur, der Unterstützung durch die Behörden und der starken Nachfrage könnte New York meiner Meinung nach einer der ersten Märkte für Lufttaxis in den Vereinigten Staaten sein.“

Auch United Airlines ist bestrebt, sein Portfolio um neue Betriebsmodelle zu erweitern, wie Andrew Chang, Leiter von United Airlines Ventures, sagte: „Unsere strategische Zusammenarbeit mit Archer wird der Schlüssel zu unseren Bemühungen sein, die Infrastruktur aufzubauen und zu optimieren – wie Immobilienentwicklung, Luftraummanagement und Sicherheitsprotokolle – die notwendig sind, um unseren Kunden fortschrittliche Luftmobilität zu bieten.“

