Aufbauspezialist Orten wird von indischer Trentar-Gruppe aufgekauft

Für die Orten-Gruppe bedeutet der Aufkauf, dass die Nachfolge von Robert Orten (auf dem Foto links) geregelt ist. Der langjährige Geschäftsführer und Gesellschafter hat das 100 Jahre alte Unternehmen 48 Jahre lang geführt und wird den Staffelstab nun bald weitergeben. Trentar Mobility übernimmt die gesamte Group bestehend aus Orten Fahrzeugbau, Christophorus Nutzfahrzeuge, GeBoKit und ETW Electric Trucks. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Für Orten ist es nicht der erste Versuch, bei einem Käufer unterzukommen: 2022 platzte ein Deal mit dem auf Brennstoffzellen-Lkw spezialisierten, inzwischen aber insolventen US-Hersteller Hyzon Motors.

Orten ist ein bekannter Akteur in der Branche. Der Aufbauspezialist Orten Fahrzeugbau und sein eigenständiges Electric-Trucks-Startup sind regelmäßig auf Messen anzutreffen, wo sie unter anderem Aufbauten für E-Nutzfahrzeuge präsentieren, darunter Schwenkwand-, Schiebeplanen- und Stadtverteiler-Aufbauten. Bereits seit 2012 ist das in dritter Generation geführte Familienunternehmen im Bereich Elektromobilität aktiv. Seit 2015 ist für dieses Geschäft vor allem ETW Electric Trucks mit Sitz in Wittlich-Wengerohr zuständig.

Die Käuferin Trentar Mobility GmbH dürfte eigens für die Übernahme gegründet worden sein. Denn als juristische Person wurde sie erst im März in Deutschland registriert, die Unternehmensadresse stimmt zudem mit der des Orten-Stammsitzes überein. Die indische Mutter Trentar Group ist laut einer begleitenden Mitteilung in mehreren Zukunftsfeldern aktiv und investiert u.a. in die Drohnenfertigung und -services, in IT- und Softwarelösungen sowie in neue Mobilitätskonzepte. Gründer der indischen Mutter und der deutschen Tochter ist Geschäftsmann Subodh Menon (auf dem Foto rechts).

Orten soll durch die Übernahme eigenen Angaben zufolge „Zugang zu Investitionen in die bestehenden Standorte und zu Zukunftstechnologien bei der Digitalisierung und der Mobilität“ erhalten. Gleichzeitig „bleibt das Unternehmen unternehmerisch eigenständig und fest in der Region verwurzelt“.

Die Trentar Mobility GmbH verfolgt laut Orten die Vision, ein führender Anbieter im Bereich Mobilität und Fahrzeugtechnologien der nächsten Generation zu werden. Der Fokus liege dabei auf Lösungen für die Mobilität, Digitalisierung und künstliche Intelligenz – „Bereiche, die auch bei der Orten Gruppe gezielt weiterentwickelt werden sollen“, heißt es. Darüber hinaus soll der Aufbauspezialist unter der neuen Eigentümerschaft seine Marktpräsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter ausbauen.

„Für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter ändert sich im Alltag nichts – außer, dass wir nun mit zusätzlicher Kraft und neuen Chancen in die Zukunft gehen können“, äußert Robert Orten. „Unsere Identität, unsere Standorte und unsere Teams bleiben erhalten. Gleichzeitig eröffnet uns die Zugehörigkeit zu einem internationalen Innovationsnetzwerk neue Perspektiven für Wachstum und technologische Weiterentwicklung“. Durch die neue Partnerschaft komme es zu gezielten Investitionen in die bestehenden Standorte. Gleichzeitig sichere sie die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe. Und: „Alle bestehenden Verträge, Vereinbarungen und Leistungen für Kunden, Partner und Lieferanten bleiben unverändert. Es sind keine Änderungen an der Struktur, den Arbeitsplätzen oder dem Unternehmenssitz geplant. Vielmehr werden neue Impulse erwartet, um die Wertschöpfungskette auszubauen und neue Produkte zu entwickeln“, betont der langjährige Geschäftsführer und Gesellschafter.

Robert Orten selbst bleibt bis September 2025 weiterhin als Geschäftsführer an Bord und gibt an, danach eng mit dem neuen Managementteam in einer beratenden Funktion zusammenzuarbeiten. Die operative Leitung übernimmt als neuer CEO Tarkeshwar Rao. Das Unternehmen wird zudem weiterhin von langjährigen Prokuristen unterstützt.

