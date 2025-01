Brennstoffzellen-Lkw-Hersteller Hyzon soll abgewickelt werden

Damit zeigt sich, dass das Unternehmen in den letzten Wochen und Monaten noch deutlich stärker in Schieflage geraten ist als bekannt. Bereits im Juli 2024 hatte sich Hyzon aus Europa und Australien zurückgezogen und dies mit „schwierigen Marktbedingungen“ in beiden Regionen begründet.

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte Hyzon Motors dann eine Mitteilung nach dem Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN Act) an seine Mitarbeiter. Darin kündigte Hyzon Motors einen Personalabbau bis Februar 2025 an, wenn es dem Unternehmen nicht in den nächsten Wochen gelinge, Finanzmittel aufzubringen oder einen Käufer zu finden. Hierbei monierte Hyzon Motors neben der schwierigen Geldbeschaffung selbst auch die Ungewissheit in Bezug auf die Verfügbarkeit staatlicher Subventionen, insbesondere des California Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive Project, das nach Ansicht des Unternehmens dazu geführt hat, dass einige seiner Kunden ihre Kaufentscheidungen verlangsamt oder ausgesetzt haben.

Doch nun kommt es nicht nur zu einem Personalabbau, sondern das gesamte Unternehmen soll abgewickelt werden. In der Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC heißt es: „Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wurde einstimmig die Übertragung aller oder nahezu aller Vermögenswerte des Unternehmens durch eine Abtretung zugunsten der Gläubiger sowie die Liquidation und Auflösung des Unternehmens gemäß einem Auflösungsplan genehmigt, während weiterhin strategische Alternativen und potenzielle Finanzierungsquellen verfolgt werden, die den Wert des Unternehmens und der Vermögenswerte maximieren sollen.“ Über diesen Plan sollen die Aktionäre in Kürze bei einer außerordentlichen Hauptversammlung abstimmen. In der Zwischenzeit soll der neu ernannte Chief Restructuring Officer (CRO) Glenn Kushiner versuchen, doch noch eine Lösung für die Zukunft des Unternehmens zu finden.

Hyzon wurde als Spin-off des in Singapur ansässigen Unternehmens Horizon Fuel Cell Technologies gegründet und nahm 2020 seinen Betrieb in Upstate New York auf, bevor es 2023 seinen Hauptsitz nach Illinois verlegte und seine New Yorker Immobilie verkaufte, um Barmittel zu beschaffen. Im Dezember 2023 beschäftigte das Unternehmen 355 Mitarbeiter weltweit, davon 215 in den USA. Aktuellere Zahlen sind nicht verfügbar.

Die Brennstoffzellen-Lkw für den US-Markt baut Hyzon nicht selbst, sondern rüstet das Modell Freightliner Cascadia von Daimler Truck um. Zuletzt hatte das Unternehmen einen neuen Brennstoffzellen-Stack mit einer Leistung von 200 kW vorgestellt. Außerdem hatte Hyzon im November sein künftiges Brennstoffzellen-Müllfahrzeug für eine erste Kundenerprobung bereitgestellt. Dieses basiert auf dem Econic von Daimler Truck.

