Brennstoffzelle: Hyzon läutet Fertigung seines 200-kW-Stack ein

Die 200-kW-Brennstoffzellenlösung wird ab sofort in Bolingbrook im US-Bundesstaat Illinois hergestellt. Das nun in die Produktion gegangene System ermöglicht laut Hyzon im Vergleich zu einem 120-kW-System 20 Prozent mehr Reichweite pro Kilogramm Wasserstoff und führe so zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtbetriebskosten von H2-Lkw. Da für die Leistung von 200 kW statt zwei nur noch ein Stack benötigt wird, sollen zudem das Volumen und Gewicht um rund 30 Prozent und die Kosten um 25 Prozent sinken.

Bereits Mitte September verkündete Hyzon den Produktionsstart seines neuen „200kW Fuel Cell Electric Truck (FCET)“. Dieser wird das neue Stack nutzen. Die gerade ans Netz gegangene Produktion soll laut Hyzon bis zu 700 Brennstoffzellensysteme pro Jahr in einem Dreischichtbetrieb produzieren können. Und: „Es sind alle notwendigen Voraussetzungen für eine vollintegrierte Fertigung erfüllt, so dass Hyzon vom Bau von Prototypen zur Produktion von standardisierten Einheiten übergehen kann“. Noch fehlt allerdings die ISO 9001-Zertifizierung, die für das laufende Quartal erwartet wird.

„Unser Übergang zur Serienfertigung ist ein wichtiger Meilenstein, da er uns erlaubt, vom Bau von Prototypen zur Produktion von standardisierten Einheiten in Serie überzugehen – von der MEA zum kompletten Brennstoffzellensystem“, sagt Dr. Christian Mohrdieck, Chief Technology Officer von Hyzon. „Mit dem internen Design, der Entwicklung und jetzt auch der Herstellung unserer patentierten 7-Schicht-MEA bringen wir eine Spitzentechnologie voran, die für die Bereitstellung von leistungsstarken, emissionsfreien Lösungen entscheidend ist.“

Hyzon bezeichnet sich selbst als Spezialisten für Brennstoffzellentechnologie in schweren Nutzfahrzeugen und in Müllsammelfahrzeugen in ganz Nordamerika. Seine Aktivitäten in den Niederlanden und Australien hatte der US-Entwickler im Sommer eingestellt, um sich voll auf den nordamerikanischen Markt zu konzentrieren. Der Rückzug soll aber nur vorübergehend sein – für die Zukunft will sich das Unternehmen alle Optionen offen halten.



hyzonfuelcell.com