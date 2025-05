Amperfied steigt in DC-Lade-Geschäft ein

Bei der Amperfied Dynamic DC sollen eine hohe Verfügbarkeit, Effizienz und die dynamische Leistungsverteilung im Fokus stehen, wie der Mutterkonzern Heidelberger Druckmaschinen AG anlässlich der Premiere auf der Power2Drive mitteilt. Damit steigt das Unternehmen, das bisher verschiedene Varianten an AC-Wallboxen produziert und verkauft hat, in das Geschäft mit Schnellladesäulen ein.

Der strategische Hintergrund ist einfach: „Die Zukunft des kommerziellen Ladens wird im wachsenden Markt des DC-Schnellladens erwartet“, schreibt Heidelberg. Und an diesem Markt will man mit Amperfied und den neuen DC-Produkten mitmischen und mitverdienen. Da man in Heidelberg davon ausgeht, dass dazu „Systeme und Service in Industriequalität erforderlich“ seien, sieht man sich selbst gut gerüstet.

Das neue Angebot soll sich „vor allem an den steigenden Bedarf von Ladeparks, Logistikdepots oder Speditionsflotten nach hochverfügbaren Systemlösungen“ richten. „Denn nur mit schnellen und funktionierenden Ladepunkten können sowohl Ladeinfrastruktur-Betreiber (Charge Point Operators, CPOs) ausreichend Erträge erzielen und ihre Kunden zufriedenstellen als auch Logistiker ihre Lieferketten aufrechterhalten“, heißt es in der Mitteilung. Das aktuelle AC-Geschäft soll trotz dieser Begründung weiterlaufen, denn erst vor wenigen Wochen hat Amperfied einen Großauftrag von SAP an Land gezogen und rüstet die Liegenschaften des Dax-Konzerns mit Ladepunkten für die wachsende Elektroflotte von SAP aus.

Amperfied bietet Power Unit und Dispenser

Zurück zu den DC-Lösungen: Bei der Amperfied DC Dynamic handelt es sich nicht um Standalone-Ladesäulen, sondern eine Lösung mit einer zentralen Leistungseinheit, an die bis zu sechs Dispenser (mit je zwei Ladepunkten) angeschlossen werden können. Die zentrale Leistungseinheit steuert dabei intelligent die verfügbare Ladeleistung so, dass die Auslastung des Gesamtsystems optimiert wird – je nach Anzahl und Art der angeschlossenen Fahrzeuge. Da so ungenutzte Kapazitäten in der zentralen Leistungseinheit vermieden werden, sieht Amperfied in diesem Konzept einen „klaren Vorteil gegenüber starren Standalone-Lösungen“.

Die maximale Anzahl von zwölf Ladepunkten (also sechs Dispensern mit je zwei DC-Ladekabeln) muss nicht ausgeschöpft werden, da die Betreiber das modulare System flexibel zusammenstellen und auch später erweitern können. Ist die höchstmögliche Anzahl an Ladepunkten gefragt, kann an jedem CCS-Anschluss mit bis zu 300 Ampere und 240 kW geladen werden. Geht es um die höchste Einzelleistung, können bis zu acht Ladepunkte mit 500 Ampere und 480 kW versorgt werden – oder eine „bedarfsgerechte Mischung aus beidem“, wie Amperfeid schreibt. Dazu kommt, dass die Dispenser etwas entfernt von der zentralen Leistungseinheit aufgebaut werden können und mit ihrem schlanken Design eine Installation ohne Stellplatzverlust ermöglichen sollen. Die Bedienung erfolgt über ein 15,6 Zoll großes Touch-Display.

Beim Betrieb setzt Amperfied auf die eigene Software Pionix BaseCamp. „Dieses basiert auf dem Open-Source-Framework EVerest, das eine breite Kompatibilität und eine kontinuierliche Weiterentwicklung gewährleistet. Hierauf bauen das User Interface und weitere anwendungsspezifische Softwarekomponenten auf“, so das Unternehmen. Mit Funktionen wie Predictive Maintenance und einem Monitoring sollen Ausfälle frühzeitig erkannt werden, was die Uptime der Ladesäulen erhöhen soll. In Verbindung mit einem umfassenden Servicepaket soll folglich die Verfügbarkeit der Ladepunkte maximiert werden. „Heidelberg wird mit seinem engmaschigen Service- und Logistiknetz für reaktionsschnellen Support und hohe Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur sorgen“, kündigt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg, an.

Auch beim Vertrieb geht Amperfied neue Wege: Neben dem Kauf werden die DC-Produkte auch in einem sogenannten verfügbarkeitsbasierten Betriebsstundenmodell angeboten, das auf der Erfahrung von Heidelberg im Betrieb von Investitionsgütern und performancebasierten Serviceangeboten basiert. Robin Karpp, Geschäftsführer der Amperfied GmbH erklärt: „Statt die

reine Hardware zu kaufen, zahlen unsere Kunden nur, wenn sie tatsächlich Energie verkaufen können. So schaffen wir gleichgerichtete Interessen. Wir sind für eine funktionierende Ladeinfrastruktur verantwortlich. Die Betreiber müssen sich nur um die Auslastung des Ladeparks kümmern.“ Dies minimiert das finanzielle Risiko für Betreiber und reduziert die Anfangsinvestitionen.

„Die Sicherstellung von hohem Durchsatz und Verfügbarkeit ist die zentrale Herausforderung für Betreiber von Ladeinfrastruktur in Ladeparks, Logistiker oder Retailer“, erklärt auch Jürgen Otto. „Genau diesen Bedarf adressieren wir mit einer Kombination aus der modularen Hardware von Amperfied Dynamic DC mit dynamischer Leistungsverteilung, hoher Skalierbarkeit sowie platzsparendem Design und einem umfassenden, performanceorientierten Serviceangebot, wie es Heidelberg weltweit bieten kann.“

Übrigens: Auf der Power2Drive hat mit Mennekes ein weiterer Anbieter von AC-Ladelösungen seinen Einstieg in die DC-Welt verkündet, in diesem Fall allerdings per Asset Deal mit Charge-V. Was Mennekes genau plant und wann die DC-Lader auf den Markt kommen, können Sie hier nachlesen.

Quelle: Info per E-Mail