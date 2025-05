Mennekes bietet ab 2026 auch DC-Ladesäulen an

Den Asset Deal, der vor wenigen Tagen am Anfang des Monats unterzeichnet wurde, hat Mennekes jetzt zum Start der Power2Drive in München verkündet. Die entsprechende Produktreihe der DC-Ladesysteme soll 2026 vorgestellt werden, wie das Unternehmen mitteilt. Basis für die Mennekes-Schnelllader wird das Produktportfolio von Charge-V, das zur Vispiron-Gruppe gehört.

Konkret will Mennekes die Stand-alone-Ladesäulen Compact 80 und Compact 160 und dem Dispenser Smart 500 nutzen und weiterentwickeln. Für die geplante Weiterentwicklung zu den Mennekes-Ladesystemen gibt Geschäftsführer Volker Lazzaro die Richtung vor: „„Mit den Lösungen von Charge-V finden wir eine optimale Ausgangslage vor, um sie gemäß unseren strategischen Anforderungen mit erweiterten Funktionen und mit neuem Design zu Mennekes-Ladelösungen weiterzuentwickeln.“ Fokus des zukünftigen DC-Portfolios werde es sein, „Gesamtlösungen für das Laden in Industrie und Gewerbe inklusive der passenden Services anzubieten“, so das Unternehmen.

Bild: Carla Westerheide Bild: Carla Westerheide Bild: Carla Westerheide Bild: Carla Westerheide

Die Charge-V-Ladelösung befindet sich aktuell noch in der Eichrechtszertifizierung. Wann genau dieser Prozess abgeschlossen sein wird, ist noch nicht bekannt. Mennekes selbst gibt auch nur allgemein das Jahr 2026 für den Launch der eigenen DC-Reihe an – und lässt offen, ob das zu Jahresbeginn, in der zweiten Jahreshälfte oder etwa zur Power2Drive 2026 der Fall sein wird. Klar ist nur, dass die Ladeleistung bei 80 (bzw. 2 x 40) kW und 160 (bzw. 2 x 80 kW) liegen wird.

Charge-V wurde vor fünf Jahren gegründet und hat sich auf die Entwicklung intelligenter DC-Ladesysteme spezialisiert. Inzwischen arbeiten 30 Menschen für das Startup. „Wir haben in den letzten Jahren ein starkes Fundament gelegt – technologisch, organisatorisch und im Zusammenspiel mit Partnern und Kunden. Die Übergabe des Ladeportfolios an Mennekes ist ein konsequenter Schritt, damit unsere DC-Produkte weiter skalieren können und unsere Kunden von einem starken Anbieter profitieren“, erklärt Christopher Lehne, Geschäftsführer von Charge-V. Amir Roughani, Geschäftsführer der Vispiron-Gruppe und Hauptgesellschafter von Charge-V, betont: „Unser Ziel war es immer, durch Technologie echten Wandel möglich zu machen. Mit Mennekes haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision von leistungsfähiger, verlässlicher und intelligenter Ladeinfrastruktur weiterträgt und zur industriellen Breite bringt.“

Der Mittelständler aus dem Sauerland hat den Schritt ins DC-Geschäft lange vorbereitet, der geschäftsführende Gesellschafter Christopher Mennekes bezeichnet den Asset Deal als „logische Konsequenz aus unseren strategischen Überlegungen zur Erweiterung unseres Produktportfolios“. „Als führender Lösungsanbieter für Ladeinfrastruktur gehen wir mit den neuen DC-Systemen und entsprechenden Services den nächsten Schritt – alles aus einer Hand, alles in bewährter Mennekes-Qualität“, so Christopher Mennekes.

Übrigens: Auf der Power2Drive hat mit Amperfied ein weiterer Anbieter von AC-Ladelösungen seinen Einstieg in die DC-Welt verkündet, in diesem Fall allerdings mit einer Eigenentwicklung. Was Amperfied und der Mutterkonzern Heidelberger Druckmaschinen genau planen, können Sie hier nachlesen.

mennekes.de