EDAG und Cissois kooperieren bei SiC-Leistungselektronik für E-Autos

Die beiden Unternehmen nehmen bei ihrer Partnerschaft vor allem Siliziumkarbid (SiC)-Traktionswechselrichter in den Blick, die den von der Elektroauto-Batterie stammenden Gleichstrom verteilen und in Wechselstrom für den E-Motor umwandeln. Siliziumkarbid hat dabei in Chips eine höhere Wärmeleitfähigkeit, Durchbruchspannung und Schaltgeschwindigkeit als reines Silizium. SiC-Module schalten also schneller, haben geringere Wärmeverluste und sind schlichtweg effizienter – was in einem E-Auto mehr Reichweite bei gleicher Batteriegröße bedeutet. Allerdings ist Siliziumkarbid auch deutlich teurer als Silizium – weshalb SiC-Leistungselektronik bisher eher in Premium-Elektroautos zum Einsatz kommt. Günstigere Volumenmodelle nutzen hingegen meist die herkömmlichen Silizium-Halbleiter.

Im Zuge der deutsch-belgischen Zusammenarbeit soll nun die Kompetenz von Cissoid im Bereich SiC-Leistungshalbleitermodule und Steuerungslösungen mit dem Know-how von EDAG in der Systementwicklung, Integration und Validierung von elektrischen Antriebssträngen vereint werden. Als Zielgruppe nennt das Duo „OEMs und Zulieferern im Bereich der Elektromobilität“, denen man „technische Unterstützung sowie Komplettlösungen für die effiziente, zuverlässige und funktionssichere Entwicklung von SiC-basierten Traktionsumrichtern bieten“ wolle.

Pierre Delatte, CTO von Cissoid, kommentiert: „Durch die Partnerschaft mit EDAG können wir gemeinsam der wachsenden Nachfrage nach leistungsstarken Traktionsumrichtern auf SiC-Basis gerecht werden. Gemeinsam werden wir Herstellern helfen, das volle Potenzial der Siliziumkarbid-Technologie auszuschöpfen und damit Elektrofahrzeuge effizienter, kompakter und zuverlässiger zu machen.“

Lennart Benthele, Leiter Drivetrain & Thermal Development bei EDAG, ergänzt: „Bei EDAG haben wir uns der Gestaltung der Zukunft nachhaltiger Mobilität verschrieben. Die Partnerschaft mit CISSOID ergänzt unsere Kompetenzen im Bereich Leistungselektronik und ermöglicht es uns, unseren Kunden ganzheitliche Lösungen für elektrische Antriebsstränge der nächsten Generation anzubieten.“

cissoid.com