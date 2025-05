Waymo ruft mehr als 1.200 Robotaxis zurück

Die Google-Schwester Waymo hat 1.212 autonome Fahrzeuge in den USA zurückgerufen, weil Software-Einschränkungen zu kleineren Kollisionen mit Objekten am Straßenrand wie Ketten, Toren und Strommasten führten. Die betroffenen Fahrzeuge sind mit Waymos Fahrsystem der fünften Generation ausgestattet und die Vorfälle ereigneten sich zwischen 2022 und Ende 2024. Waymo hat inzwischen die Software des Fahrzeugs aktualisiert und sagt, dass alle Probleme bis Ende Dezember 2024 behoben wurden. Also fünf Monate bevor der Rückruf veröffentlicht wurde.

Das Update verbessert die Art und Weise, wie die „Waymo Driver“ genannte Software niedrige und halb verdeckte Straßenmerkmale erkennt und interpretiert. Es scheint jedoch, dass die sechste Generation des automatisierten Fahrsystems noch nicht implementiert worden ist.

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) begann im Mai 2024 eine Untersuchung der automatisierten Fahrleistung von Waymo. Die Behörde führte Vorfälle an, bei denen Fahrzeuge mit deutlich sichtbaren stationären Objekten kollidierten, die ein kompetenter menschlicher Fahrer hätte vermeiden müssen. Waymo hat 16 solcher Vorfälle eingeräumt. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Mehrere Medien zitierten Waymo mit den Worten: „Waymo bietet jede Woche mehr als 250.000 bezahlte Fahrten in einigen der anspruchsvollsten Fahrumgebungen in den USA an. Wir halten uns an einen hohen Sicherheitsstandard, und unsere Bilanz der Verringerung von Verletzungen über Dutzende von Millionen von vollständig autonom gefahrenen Meilen zeigt, dass unsere Technologie die Straßen sicherer macht. Die NHTSA spielt eine wichtige Rolle für die Sicherheit im Straßenverkehr, und wir werden weiterhin mit der Behörde zusammenarbeiten, um der vertrauenswürdigste Fahrer der Welt zu sein.“

Dies ist bereits die dritte Rückrufaktion von Waymo innerhalb eines Jahres. Im Februar 2024 wurden 444 Fahrzeuge aufgrund von Fehlern bei der Vorhersage der Bewegung von abgeschleppten Fahrzeugen zurückgerufen, und im Juni wurden weitere 670 Fahrzeuge zurückgerufen, nachdem eines in Phoenix gegen einen Holzpfahl gefahren war.

Waymo betreibt derzeit über 1.500 Robotaxis in San Francisco, Los Angeles, Phoenix und Austin und wickelt wöchentlich mehr als 250.000 vollständig autonome, kostenpflichtige Fahrten ab. Künftig will Waymo seinen Robotaxi-Service auch in Atlanta, Miami und Washington, D.C., anbieten und hat vor kurzem eine Fabrik in der Nähe von Phoenix eröffnet, in der es gemeinsam mit dem Auftragsfertiger Magna reguläre E-Autos in Robotaxis umwandelt. Aktuell läuft die Umrüstung eines Restbestands von 2.000 Einheiten des Jaguar I-Pace.

heise.de