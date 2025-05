Hafen Antwerpen-Brügge mit erstem elektrischen Schleppschiff in Europa

Die Volta 1 ist Teil einer umfassenden Erneuerung der Schleppflotte des belgischen Hafens. Zusammen mit fünf energieeffizienten RSD-Schleppern, die nun ebenfalls in Betrieb genommen wurden, ersetzt die Volta 1 ältere Schiffe. Der Schleppdienst, der für fast 85 Prozent der hafenbedingten CO₂-Emissionen verantwortlich ist, erfährt laut dem Hafenbetreiber somit eine tiefgreifende Ökologisierung. Der Hafen Antwerpen-Brügge bemüht sich systematisch um die Integration der umweltfreundlichsten Technologien, um bis 2050 klimaneutral zu sein.

Der Hafen Antwerpen-Brügge will zunächst zu einem vollwertigen „Multi-Fuel-Hafen“ werden, der neben konventionellen Kraftstoffen auch Bio- und kohlenstoffarme Alternativen anbietet. In den letzten anderthalb Jahren hat der Hafen die weltweit ersten mit Wasserstoff und Methanol betriebenen Schlepper eingeführt. Indem der Hafen diese Technologien Seite an Seite in der Praxis testet, will das Unternehmen feststellen, welche Lösung in Bezug auf Emissionen, Kosten, Autonomie und Leistung am besten abschneidet.

Die Partnerschaft mit der Damen Shipyards Group spielt bei diesem Wandel eine Schlüsselrolle. Das Unternehmen Damen, das 2022 im neuseeländischen Auckland den ersten elektrischen Schlepper der Welt gebaut hat, begann 2023 in Vietnam mit dem Bau der sechs RSD-Schlepper für den belgischen Hafen. Nach einer Reise von mehr als 10.000 Kilometern kamen die Schiffe im November 2024 in Antwerpen an. Dort wurden sie auf ihren Einsatz vorbereitet, einschließlich der technischen Inbetriebnahme, der Schulung der Besatzung und der Installation der Ladeinfrastruktur. Die offizielle Markteinführung des elektrischen Schleppers Volta 1 markiert nun den Höhepunkt dieser Reise.

Johan Klaps, Vorstandsvorsitzender des Hafens, sagt: „Die Tatsache, dass wir diese europäische Premiere in dem Jahr, in dem wir 150 Jahre Schleppdienst feiern, erreichen können, ist sowohl symbolisch als auch historisch. Sie zeigt, wie unser Hafen und unsere Region weiterhin in nachhaltige Innovation investieren. Auch in schwierigen Zeiten entscheiden wir uns entschlossen für die Zukunft und übernehmen eine führende Rolle.“

2.782 kWh Batteriekapazität

Noch kurz zu den technischen Daten der Volta 1: Der elektrische Schlepper vom Typ RSD2513 ist 24,73 Meter lang, 13,13 Meter breit und hat 6,50 Meter Tiefgang. Er verfügt über eine Schleppkraft von 70 Tonnen und kann 12 Knoten (22 km/h) schnell fahren. Die Batteriekapazität beträgt 2.782 kWh, die über eine leistungsstarke 1,5-MW-Ladestation in nur zwei Stunden aufgeladen werden kann. Das Schiff kann mit vollen Batterien rund zwölf Stunden lang fahren.

Vincent Maes, Verkaufsleiter Benelux bei Damen Shipyards, sagt dazu: „Wir sind hocherfreut und fühlen uns sehr geehrt, dass wir die jüngsten Neuzugänge für die Schlepperflotte des Hafens Antwerpen-Brügge ausliefern durften: fünf brandneue und effiziente Dieselschlepper mit Nachbehandlungssystemen und einen innovativen Elektroschlepper, alle vom Typ RSD2513. Diese Lieferung steht in perfektem Einklang mit unserem ständigen Engagement für bessere Schiffe und technologischen Fortschritt. Wir freuen uns, dass wir damit einen Beitrag zur Erreichung der ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele des Hafens leisten können.“

Von Damen Shipyards stammt übrigens auch die vollelektrische Fähre, die seit kurzem Norddeich mit der Insel Norderney verbindet. Der elektrische Katamaran verfügt über eine Speicherkapazität von 1.800 kWh und fährt die Strecke bis zu achtmal täglich.

