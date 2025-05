GAC launcht E-Autos in Brasilien und liebäugelt mit lokaler Produktion

GAC hat auf einem Launch-Event dieser Tage fünf E-Fahrzeuge in Brasilien eingeführt, darunter vier elektrifizierte SUV und ein Ridehailing-Fahrzeug. Konkret handelt es sich um die Modelle Aion V, Aion Y, Hyptec HT, Trumpchi GS4 und Aion ES. Außer beim GS4 (Hybrid) handelt es sich um rein elektrische Autos. Zur Markteinführung soll GAC laut CarNewsChina im Land bislang ein Netz aus 33 Händlerbetrieben geknüpft haben. Und: Der chinesische Hersteller geht davon aus, dass sich die Nachfrage derart entwickelt, dass sich der Aufbau einer lokalen Produktion lohnt. So soll nach aktuellem Stand bis Ende 2026 mit dem Bau einer eigenen Fabrik in Brasilien begonnen werden.

Laut Reuters ist der Marktstart von GAC ein weiteres Indiz dafür, dass der Wettbewerb auf dem sechstgrößten Automobilmarkt der Welt zunimmt. Aus China sind dort bereits die Marken BYD, Chery und GWM präsent. GAC zieht nun nach und verkündete bereits vergangenes Jahr, binnen fünf Jahren sechs Milliarden Reais (rund 930 Mio. Euro) in Brasilien investieren zu wollen. Laut Wei Haigang, Präsident von GAC International, rechnet das Unternehmen im Zuge seines „Brazil Action Plan“ mit einem Absatz von 100.000 Fahrzeugen in den nächsten fünf Jahren. So zu lesen bei Reuters.

Grundsätzlich soll GAC bis 2027 den Export von 500.000 Fahrzeuge in 100 Länder und Regionen der Welt anstreben. Dieses Ziel formulierte der Hersteller vergangenes Jahr und taufte die entsprechende Roadmap auf den Namen „Panyu Action“. Dazu bedarf es freilich einer stetigen Steigerung: Wie CarNewsChina schreibt, setzte GAC im Jahr 2024 erstmals mehr als 100.000 Fahrzeuge im Ausland ab, was einer Steigerung von 92,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

