Didi und GAC Aion starten Flottentest ihres Robotaxis

Das chinesische Uber-Pendant Didi arbeitet schon länger daran, autonome Fahrzeuge auf seine Plattform zu bekommen. Gemeinsam mit Volvo hat der Ride-Hailing-Dienst bereits seit 2021 an entsprechenden Robotaxis gearbeitet, nach einer langen Testphase sind diese umgerüsteten Volvo XC90 seit Dezember 2025 in der Millionenstadt Guangzhou für die Öffentlichkeit verfügbar.

Während die Volvo-Fahrzeuge in der Didi-Nomenklatur als R1 bezeichnet werden geht es nun auch schon mit dem R2 los, sprich: dem zweiten Robotaxi bei Didi. Dieses Fahrzeug wurde gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller GAC Aion entwickelt und erstmals im April 2025 auf der Auto Shanghai gezeigt. Es basiert auf dem Serienmodell Aion V und ist mit 33 Sensoren ausgestattet, darunter LiDAR, Kameras, 4D-Millimeterwellenradar, Infrarotkameras und Audiosensoren. Das Fahrzeug verfügt ferner über ein Computersystem mit Triple-Domain-Fusion und einer GPU-Rechenleistung von über 2.000 TOPS. Hohe Rechenleistungen sind beim autonomen Fahren enorm wichtig, weil riesige Datenmengen in Echtzeit verarbeitet werden müssen, um korrekte und unfallfreie Fahrmanöver durchzuführen.

DiDi bietet bereits in Teilen von Guangzhou rund um die Uhr vollautonome Fahrgasttests an. Im Laufe des Jahres soll die neue Flotte in Städten wie Guangzhou und Peking schrittweise zum Demonstrationseinsatz kommen.

Es handelt sich um das erste Robotaxi, das in einem Joint Venture von einem chinesischen Hersteller und einem Unternehmen für autonomes Fahren gebaut wird, nämlich die Didi-Tochter Didi Autonomous Driving. Die Partner werden auch bei bei der Lebenszyklusverwaltung, der Szenarioerweiterung und der Produktiteration zusammenarbeiten.

Feng Xingya, Vorsitzender der GAC Group, sagte: „Die GAC Group wird die umfassende strategische Zusammenarbeit mit Didi in Zukunft vertiefen. Wir werden unsere sich ergänzenden Stärken in den Bereichen Fertigung, Forschung und Entwicklung, Mobilitätsökosysteme und Betrieb nutzen, um Guangzhous Vision, bis 2035 eine ‚Smart Car City‘ mit einer Billionen-Yuan-Industrie zu werden, einen starken Impuls zu verleihen.“

In China gibt es einige spannende Player im Bereich Robotaxis, die alle auch nach Europa expandieren wollen. Besonders weit sind die Baidu-Tochter Apollo Go, Pony.ai und WeRide – alle drei haben bereits in ersten Städten kommerzielle Robotaxi-Services gestartet. Spannend ist zudem Momenta, das gemeinsam mit Uber einen Robotaxi-Testlauf in München starten will, zugleich aber auch Assistenzsysteme für chinesische Modelle von BMW und Mercedes liefert.

