Stellantis-Manager Bialkowski wird BYD-Deutschland-Chef

Der 53-jährige Bialkowski war zuletzt Senior Vice President und Managing Director von Stellantis in Deutschland, bevor im Zuge der Neubesetzung einiger Führungsposten im Dezember 2024 Opel-CEO Florian Huettl in Personalunion auch die Führung aller Stellantis-Marken in Deutschland übernahm – und Bialkowski den Konzern verließ. Zuvor war er bei Nissan und Renault aktiv.

„Mit Lars Bialkowski setzen wir einen weiteren Meilenstein zur Stärkung unseres Management-Teams für BYD in Deutschland. Ich bin sehr froh, einen Country Manager mit einer ausgewiesenen 360-Grad-Kompetenz an Bord zu haben, der seine Erfahrung perfekt bei uns einbringen kann. Die Arbeit von Lars Bialkowski und seinem Team garantiert nicht nur unseren Kunden, sondern auch unseren Händlern die notwendige Kontinuität in der vor einigen Monaten begonnenen Arbeit“, sagt Maria Grazia Davino, SVP Regional Managing Director bei BYD Europe, die selbst von Stellantis zu BYD kam. „Mit Lars werden wir unseren Wachstumskurs in Deutschland fortsetzen und weiter beschleunigen.“

Zuletzt ging es für BYD in Deutschland wieder bergauf. Nach einem schwachen Jahr 2024 konnte der Hersteller in den ersten vier Monaten des Jahres schon 2.793 Neuzulassungen verzeichnen – annähernd so viele wie im gesamten Vorjahr. Mit dem kürzlich präsentierten E-Kleinwagen Dolphin Surf ab einem Aktionspreis von 19.990 Euro könnte der Absatz weiter steigen. Hier können Sie unsere Eindrücke der ersten Ausfahrt nachlesen.

Seine Deutschland-Geschäftsführung hat BYD zuletzt neu aufgestellt, auch abseits der Position des Managing Directors. Im Februar wurde mit dem SAIC-Manager Patrick Schulz erstmals ein Director Sales für den Vertrieb hierzulande verpflichtet. Und erst Ende Mai wurde der Wechsel des Hyundai-Managers Kai Schröder zu BYD bekannt, der für den chinesischen Hersteller das Händlernetz ausbauen soll. Bis Ende des Jahres peilt Europa-Chefin Davino 120 Verkaufspunkte hierzulande an.

myconvento.com