BYD ernennt erstmals Direktor Sales für Deutschland

Im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Verstärkung des Teams von BYD Deutschland wird diese Position erstmals besetzt, wie BYD in einer Mitteilung schreibt. Das chinesische Unternehmen hatte 2024 beschlossen, den Vertrieb in Deutschland selbst zu übernehmen, weil die eigenen Ziele mit dem ursprünglichen Deutschland-Partner Hedin nicht erreicht wurden.

Da sich die Geschäfte für BYD nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Märkten schwieriger als gedacht entwickelt haben, hatte die Top-Managerin Stella Li die Verantwortung für das schwächelnde Europageschäft übernommen. Die Trennung von Hedin wird Li direkt zugeschrieben. Später hatte sie bei einer Händlertagung das Ziel von 50.000 Verkäufen in Deutschland im Jahr 2025 ausgegeben.

Um das zu erreichen, wird das Team in Europa verstärkt. Mit Schulz hat BYD einen Manager mit Erfahrung im Deutschland-Vertrieb von chinesischen E-Autos verpflichtet: Patrick Schulz war bei MG Deutschland unter anderem als Director of Network and Business Development tätig, bevor er erst Ende Oktober 2024 interimistisch den Posten des Vertriebsleiters von MG Motor Deutschland übernommen. Mit dem Wechsel zu BYD ist klar, dass er diese Rolle bei MG Motor nicht dauerhaft übernommen hat – und sich die SAIC-Marke einen neuen Vice President Sales für Deutschland suchen muss.

MG ist in Deutschland der bisher erfolgreichste Hersteller aus China. Unter dem früheren Hyundai-Manager Philipp Hempel (also Schulz’ Vorgänger als Vice President Sales) hatte MG ein Netzwerk von rund 150 Händlern in Deutschland aufgebaut, mehr als etwa Volvo. Mit über 60.000 Fahrzeugen (diese vorrangig rein elektrisch) seit dem Marktstart 2021 und einem Wachstum 2024 steht MG in Deutschland besser da als die anderen China-Marken.

Schulz ist nicht der einzige Neuzugang im Rahmen der anstehenden BYD-Offensive: Im Oktober hatte der chinesische Hersteller die frühere Stellantis-Managerin Maria Grazia Davino (u.a. zwischenzeitlich DACH-Chefin von FiatChrysler) als Regional Managing Director verpflcihtet. Damit ist Davino für Deutschland, die Schweiz, Polen, Österreich und die Tschechische Republik verantwortlich. Und auch auf Landes-Ebene hatte BYD weitere Manager angeworben, auch für Italien und Spanien/Portugal wurden frühere Stellantis-Manager verpflichtet.

„Ich freue mich, dass Patrick Teil unseres Teams wird. Mit seiner Leidenschaft und Expertise wird er sich den vertrieblichen Herausforderungen annehmen und ganz wesentlich die Wachstumsziele von BYD in Deutschland vorantreiben“, sagt Davino in der Mitteilung zur Verpflichtung von Schulz. „Wir legen in diesem Jahr wichtige Grundsteine für das strategische Wachstum und den Erfolg unserer Marke in Deutschland: Wir stärken unser Händlernetzes indem wir Vertriebs- und Servicestützpunkte signifikant erweitern, wir bringen interessante neue Modelle auf den Markt, die unser breites Modellportfolio erweitern und wir werden über das Marketing in die qualifizierte Bekanntheit unserer Marke investieren.“

Quelle: Info per E-Mail