Neuer Sharing-Vertrag: Voi bringt 6.000 E-Bikes nach Paris

Voi Technology wurde von der Stadt Paris ausgewählt, im Rahmen des neuen E-Bike-Sharing-Programms in der französischen Hauptstadt 6.000 Elektrofahrräder bereitzustellen. „Mit diesem Auftrag – dem größten in der Geschichte von Voi – reiht sich Paris in die wachsende Liste europäischer Hauptstädte ein, die sich für Voi als langfristigen Mobilitätspartner entscheiden“, schreibt der Anbieter, der auch in London, Berlin, Brüssel, Oslo, Helsinki, Wien und Stockholm aktiv ist.

Der schwedische E-Tretroller-Verleiher hat erst im Frühjahr drei neue elektrische Fahrzeuge vorgestellt – einen neuen E-Tretroller und zwei E-Räder – und verspricht sich von diesem neuen Trio, seine Flotte um rund 40 Prozent zu vergrößern. Konkret handelt es sich bei den neuen Modellen um den Voiager 8 (E-Tretroller), den Explorer 4 (E-Bike) und den Explorer Light 1 (leichtes E-Bike).

Welche E-Bikes nun in Paris zum Einsatz kommen, präzisiert Voi nicht. Es dürfte sich aber den Pressebildern zufolge um den Explorer 3 oder 4 handeln. Das Unternehmen spricht ansonsten von einer Vertragslaufzeit von mindestens vier Jahren und vor allem von Paris als seinem nun größten Markt. „Die Auswahl durch Paris ist ein wichtiger Meilenstein für Voi“, bekräftigt Voi-Mitgründer und -CEO Fredrik Hjelm. „Sie bestätigt unsere Strategie, auf langfristige Partnerschaften mit führenden Hauptstädten im Bereich nachhaltige Mobilität zu setzen. Frankreich ist nun eine tragende Säule unserer europäischen Roadmap, und wir werden in diesem Markt mit Ambitionen und Verantwortung weiter wachsen.“

Mit Niederlassungen in Marseille, Grenoble, Le Havre, Saint-Quentin-en-Yvelines und nun Paris festigt Voi in der Tat seine Marktposition in Frankreich. Das ging schnell, denn noch vor einem Jahr war Voi nur in einer französischen Stadt, in Marseille (seit 2019) aktiv. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als einer der wenigen Anbieter in diesem Bereich, „der finanzielle Stabilität mit schnellem, verantwortungsvollem Wachstum verbindet“. Möglich sei dies dank einer starken lokalen Verankerung, Umweltverantwortung und Nutzersicherheit.



mfn.se