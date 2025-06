Asda beschafft 112 neue E-Lieferwagen

Erstmals nahm das Unternehmen im Jahr 2023 elektrische Lieferwagen in seine Flotte für die Filialen in Gillingham Pier, Old Kent Road und Sheffield Chaucer auf. Der erste E-Transporter war ein Maxus eDeliver 9, später kamen unter anderem noch Modelle wie der Ford E-Transit hinzu.

Asda will laut einer aktuellen Ankündigung noch diesen Monat 1,3 Millionen Pfund (1,5 Millionen Euro) in die Beschaffung von 112 weiteren E-Lieferwagen und den Aufbau der notwendigen Ladeinfrastruktur investieren. Welcher Hersteller die E-Transporter liefern wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Klar ist nur, dass diese eine Reichweite von bis zu 130 Meilen (rund 210 Kilometer) bieten würden.

Bis September sollen 21 Asda-Filialen in ganz Großbritannien eine vollständig elektrische Lieferwagen-Flotte betreiben. Um welche Filialen es sich dabei handelt und wie sich die E-Transporter auf die einzelnen Standorte verteilen, bleib ebenfalls unklar.

Klar ist hingegen,. dass mit den 112 neuen Exemplaren die Flotte an elektrischen Lieferwagen auf 194 Exemplare wachsen würde. „Wir suchen immer nach neuen Wegen, um unsere Kunden besser zu bedienen und unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, daher freuen wir uns, dass wir unsere Flotte von Elektrofahrzeugen für den Lebensmitteleinkauf mehr als verdoppeln“, so Emma Newton, Senior Director – E-Commerce Last Mile bei Asda. Doch neben Batterie-elektrischen Fahrzeugen setzt das Unternehmen auch auf LNG-Fahrzeuge. Wie groß die gesamte Flotte über alle Antriebe hinweg ist, darüber gibt es keine Auskunft.

