DS Automobiles bringt günstigere Allrad-Version des DS N°8 heraus

Als DS Automobiles den N°8 im vergangenen Dezember vorstellte, zeigte es sich schnell, dass es sich um ein recht außergewöhnliches Modell handelt: Optisch als SUV-Coupé konzipiert und mit 4,82 Metern Länge eigentlich eher in der Mittelklasse angesiedelt, soll der N°8 dank hochwertiger Ausstattung vielmehr ein Oberklasse-Fahrzeug sein. Das Fahrzeug hat sogar den französischen Staatspräsident Emmanuel Macron so überzeugt, dass er es mittlerweile in besonderer Ausführung „DS N°8 Présidentiel“ als Staatskarosse erhalten hat.

Nun also erweitert DS Automobiles die reguläre Modellpalette des N°8. Ab sofort ist der Allradantrieb, den es bislang nur in Verbindung mit der Ausstattungsvariante „Étoile“ für 75.000 Euro gab, auch in der günstigeren Ausstattungsvariante „Pallas“ für 68.100 Euro erhältich. Das Modell nennt sich konkret DS N°8 AWD Long Range Pallas.

Dabei ist auch „Pallas“ schon ordentlich ausgestattet: Inklusive sind hier das DS Iris System mit 3D-Navigation, Android Auto und Apple Carplay ohne Kabel, ein drahtloses Ladegerät für Smartphones, vier USB-Anschlüsse, davon zwei vorne und zwei hinten, freihändiger Zugang und Start, Einparkhilfe hinten und Einparkhilfe vorne, Rückfahrkamera, regeneratives Bremsen mit Schaltwippen am Lenkrad, Verbund- und Akustikglas, getönte Scheiben hinten und Heckscheibe, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Mehrkammerbeleuchtung, Teppichfussmatten vorne und hinten, Einstiegsleisten aus Edelstahl und vieles andere mehr.

Im Vergleich dazu bietet die Ausstattung Étoile, obendrein noch eine Alarmanlage mit Super-Türverriegelung und elektrischer Kindersicherung, DS Drive Assist 2.0, DS Pixel LED Vision, einen digitalen Innenspiegel, 360 Vision, die motorisierte Heckklappe mit Zugang für geladene Arme, das DS Extended Head Up Display und den DS Luminascreen-Kühlergrill hinzu.

Beide Varianten eint neben dem Allradantrieb mit 257 kW Leistung auch eine Netto-Batteriekapazität von 97,2 kWh und die Reichweite von bis zu 688 Kilometer. Für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 km/h benötigt das Spitzenmodell von DS Automobiles nur 5,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 190 km/h limitiert.

Zum Verkaufsstart im Februar hatte DS Automobiles den N°8 zunächst in fünf Varianten vorgestellt, der Startpreis der günstigsten Version mit Frontantrieb liegt bei 57.700 Euro. Inklusive der nun vorgestellten Variant DS N°8 AWD Long Range Pallas spricht DS Automobiles nun von bereits acht Varianten. Das liegt daran, dass in der Zwischenzeit auch die Edition Jules Verne erschienen ist, die in zwei Varianten erhältlich ist: Mit Frontantrieb und mit Allradantrieb.

DS wurde ursprünglich 2009 als Submarke bzw. Ausstattungslinie von Citroën gestartet und ist eine Anspielung auf den Klassiker Citroën DS, der von 1955 bis 1975 gebaut wurde. 2014 wurde vom damaligen PSA-Konzern die Eigenständigkeit der Marke DS beschlossen. 2017 erschien mit dem DS 7 Crossback dann das erste eigenständige Fahrzeug von DS.

stellantis.com