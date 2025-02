DS N°8 ab 57.700 Euro bestellbar

Vorgestellt hatte die Stellantis-Marke den N°8 erst Mitte Dezember – als erstes DS-Modell gibt es das Oberklasse-Fahrzeug ausschließlich mit Elektroantrieb. Bei der Verwendung des Begriffs „Oberklasse“ ist jedoch Vorsicht geboten: Stellantis bezieht sich hier auf die hochwertige Ausrichtung des neuen DS-Modells, nicht unbedingt auf die Größe. Denn mit 4,82 Metern ist der N°8 in einem Bereich, den viele noch als Mittelklasse ansehen würden.

Das heißt auch: Das SUV-Coupé basiert auf der Plattform SLTA Medium und nicht auf der SLTA Large. Damit ist der N°8 – wie auch der Peugeot e-5008 oder Opel Grandland Electric ein reines 400-Volt-Elektroauto. Mehr zu den technischen Daten des Antriebs können Sie hier nachlesen.

Modell Deutschland Belgien Niederlande UK N°8 Pallas FWD 57.700 € 59.200 € 57.000 € 50.790 £ N°8 Pallas FWD Long Range 63.200 € 63.600 € 62.200 € 54.690 £ N°8 Étoile FWD 65.100 € 66.400 € 64.000 € 54.790 £ N°8 Étoile FWD Long Range 71.000 € 71.400 € 69.600 € 59.290 € N°8 Étoile AWD Long Range 75.000 € 75.400 € 73.600 € 63.290 £

Die Basisversion – also mit Frontantrieb und Standard-Range-Akku (74 kWh) – ist ab jetzt bestellbar, die Ausstattung heißt dann „Pallas“. Mit der höherwertigen „Étoile“-Ausstattung sind es sogar 65.100 Euro für diesen Antrieb. Mit Long-Range-Akku (97,2 kWh) und Frontantrieb sind es je nach Ausstattung 63.200 oder 71.000 Euro. Die Top-Version, also mit großem Akku und Allradantrieb, gibt es ausschließlich als „Étoile“ – und das ab 75.000 Euro.

Neben Deutschland ist der DS N°8 auch in anderen Ländern bestellbar. In den Niederlanden startet das Modell bei 57.000 Euro, in der gleichen Antriebs- und Ausstattungslogik steht das Top-Modell mit 73.600 Euro in der Liste. In Belgien sind die Preise hingegen etwas höher, dort gibt es den N°8 Pallas erst ab 59.200 Euro, die Preise reichen bis 75.400 Euro für das Top-Modell. Und im Vereinigten Königreich werden mindestens 50.790 Pfund für die Basisversion fällig – also umgerechnet 60.656 Euro. Der Allradler kostet auf der Insel mindestens 63.290 Pfund (75.585 Euro).

dsautomobiles.de (deutscher Konfigurator), stellantis.com (UK), stellantis.com (Belgien), stellantis.com (Niederlande)