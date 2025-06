CATL gründet mit Partnern ein Joint Venture für Robotaxis

Das neue Robotaxi-Unternehmen namens Shanghai Zaofu Intelligent Technology ist laut dem Portal Car News China am 23. Juni in Shanghai registriert worden – und zwar mit einem Stammkapital von rund 1,3 Milliarden Yuan (rund 160 Millionen Euro). Neben CATL sind an dem Joint Venture die beiden Unternehmen Hello und Ant Group beteiligt. Die genauen Besitzverhältnisse werden in dem Artikel allerdings nicht erwähnt.

Klar ist: Das Joint Venture soll sich auf die Forschung und Entwicklung, die Implementierung und die Kommerzialisierung von autonomen Fahrtechnologien der Stufe 4 konzentrieren. Zum künftigen Antrieb der Robotaxis ist bei Car News China nichts zu lesen, es liegt aber durch die Beteiligung von CATL nahe, dass das Joint Venture Elektro-Robotaxis im Auge hat. Partner Hello ist für Ride-Hailing und Mobilitätsservices auf zwei und vier Rädern bekannt und „fördert KI im Mobilitätssektor“, wie es heißt. Der Dritte im Bunde – die Ant Group – ist ein aus der Alibaba Group hervorgegangener chinesischer Internet-Finanzdienstleister, der früh in die Erforschung grundlegender KI-Technologien investiert und so Erfahrung in diesem Bereich aufgebaut hat – etwa beim Thema Sicherheit und Schutz der Privatsphäre.

Aktiv werden wollen die drei Gesellschafter über ihr Joint Venture wie erwähnt im autonomen Ride-Hailing gemäß Level 4. Zur Erläuterung: Level 4 wird auf der von eins bis fünf reichenden Skala des automatisieren Fahrens auch als „vollautomatisiertes Fahren“ bezeichnet. Das bedeutet, dass das Fahrzeug die Fahrten auf bestimmten Strecken völlig selbstständig bewältigen kann und auch ohne Insassen fahren darf. Bei Level 4 erkennt das System seine Grenzen so rechtzeitig, dass es regelkonform „einen sicheren Zustand“ erreichen kann, indem es etwa einen Parkplatz ansteuert. Der Unterschied zum völligen autonomen Fahren besteht nur noch darin, dass die Fahrzeuge auf bestimmte Strecken festgelegt sind. Bei Level 5 müssen Fahrzeuge ortsunabhängig alle Verkehrssituationen bewältigen können.

