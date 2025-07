Polen: Bialystok ordert 30 Elektrobusse von Yutong

„Dies ist bereits der zweite so große Vertrag, der mit der Stadt Bialystok unterzeichnet wurde. Der erste Vertrag, der im September 2022 unterzeichnet wurde, betraf die Lieferung von 20 emissionsfreien Bussen des Typs Yutong E12. Die in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gelieferten Busse bedienen erfolgreich die öffentlichen Verkehrslinien in Bialystok“, so Marcin Kucharski, Vorstandsvorsitzender von Busnex Poland, zur erneuten Bestellung von Elektrobussen des chinesischen Herstellers.

Entschieden hat sich die Stadt nun jedoch für 30 Exemplare des Modells U12, in der vollständig niederflurigen Ausführung LF (Low Floor) mit drei Türen und Platz für bis zu 95 Fahrgäste. Alternativ bietet der Hersteller das Modell auch in einer LE-Variante (Low Entrance) mit zwei Türen und einer maximalen Kapazität von 85 Passagieren an. Unterschiede bestehen zudem beim maximalen Energieinhalt der LFP-Batterien: Während der U12 LF mit bis zu 528 kWh ausgestattet werden kann, sind es beim U12 LE bis zu 465 kWh. Beide Varianten sollen eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern bieten. Für welche Konfiguration sich die Stadt entschieden hat, wird allerdings nicht genannt. Es heißt lediglich, dass die E-Busse „mit einer Aufladung über 400 Kilometer weit fahren“ können sollen.

Im Rahmen des Vertrags soll die Stadt Bialystok zudem mit 25 Depotladestationen sowie drei mobilen Ladegeräten ausgestattet werden, die auf drei Betriebshöfe verteilt werden sollen. Konkrete Angaben zur Verteilung der Ladeinfrastruktur auf die einzelnen Depots sowie zur verwendeten Technik liegen derzeit nicht vor.

Unklar bleibt auch, wann die Elektrobusse in der polnischen Stadt eintreffen sollen. Ebenso wurden bislang keine Angaben zur Investitionssumme oder zu dem zwischen der Stadt Bialystok und dem Nationalen Fonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft im Rahmen des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans geschlossenen Vertrag gemacht.

Bialystok ist jedoch nicht die einzige Stadt, die seit mehreren Jahren auf Yutong-Elektrobusse setzt und sich erneut für den chinesischen Hersteller entschieden hat: So hat die Stadt Lomza bereits 2022 die ersten zwei Exemplare des Modells E12 in die Flotte aufgenommen. Mittlerweile sind es acht Fahrzeuge. Im März dieses Jahres folgte die Bestellung von vier E12- sowie weiteren E9-Elektrobussen. Vor gut zwei Monaten gab die Stadt Jelenia Gora eine Bestellung für fünf U12 auf, die sich zu den 20 Yutong E12 gesellen sollen, die bereits seit 2023 im Einsatz sind. Busnex habe mittlerweile 253 Elektrobusse unter Vertrag genommen, von denen 138 ausgeliefert wurden und im Dauerbetrieb sind, wie Kucharski mitteilt.

bstok.pl, elektromobilni.pl (beide auf Polnisch)