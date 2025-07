Xpeng startet Bau seines Elektro-Minivans X9 in Indonesien

Mit der lokalen Fertigung in Indonesien, die das Unternehmen erst vor kurzem bekanntgegeben hatte, produziert Xpeng seine Elektroautos erstmals außerhalb von China – bzw. lässt sie produzieren. Denn Xpeng betreibt zumindest bislang kein eigenes Werk in Indonesien, sondern lässt die Fahrzeuge vom lokalen Auftragsfertiger Handal Indonesia Motor zusammenbauen. Dessen Werk liegt in Purwakarta in der Nähe der Hauptstadt Jakarta. Die beiden Partner nutzen dort den CKD-Ansatz (Completely Knocked Down). Dabei werden zerlegte Bausätze für die lokale Montage aus China importiert, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern.

Den Start der Partnerschaft hat Xpeng nun groß gefeiert: Auf der Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 hat die Automarke nun das erste lokal in Indonesien produzierte Fahrzeug an einen Kunden überreicht, also einen X9.

Der luxuriös ausgestattete Minivan X9 wurde im November 2023 in China vorgestellt und dort kurze Zeit später auf den Markt gebracht. In Indonesien nimmt Xpeng seit März 2025 Vorbestellungen an. Der Einstiegspreis liegt bei 9,9 Milliarden indonesischen Rupiah (ca. 51.700 Euro). In Europa ist das Fahrzeug bislang nicht erhältlich.

Indonesien ist nach wie vor der größte Elektroautomarkt Südostasiens mit einer hohen Nachfrage nach smarten E-Autos. Xpeng plant, sein Vertriebs- und Servicenetz bis Ende 2025 auf 70 % der wichtigsten städtischen Zentren Indonesiens und 85 % der Ballungsgebiete auszuweiten, wobei Jakarta, Bali und Java für neue Showrooms Vorrang haben.

Xpeng ist dieses Jahres offiziell in den indonesischen Markt eingetreten und hat dort dort neben dem X9 auch den G6 vorgestellt, da dies die einzigen Elektrofahrzeuge sind, die es sowohl mit Links- als auch mit Rechtslenkung entwickelt hat. Darüber hinaus dominieren MPVs den indonesischen Automarkt, wobei People Mover fünf der zehn meistverkauften Autos des Landes im Jahr 2024 ausmachen.

Xpeng ist nicht der einzige Autohersteller, der Elektrofahrzeuge lokal in Indonesien produziert. Toyota hat gerade eine aktualisierte Version des bZ4X für den lokalen Markt vorgestellt und angekündigt, das Elektrofahrzeug dort lokal zu produzieren. Allerdings hat Toyota noch keine Angaben zum Umfang der Lokalisierung im Produktionsprozess oder zum Grad der lokalen Beschaffung von Komponenten gemacht.

Xpeng beabsichtigt, seine internationale Präsenz in diesem Jahr auf über 60 Länder und Regionen auszuweiten und strebt an, innerhalb des nächsten Jahrzehnts 50 % seines Umsatzes in Überseemärkten zu erzielen. Das Unternehmen ist derzeit in 46 Ländern und Regionen tätig und hat weltweit bereits mehr als 800.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Der chinesische Autohersteller ist seit letztem Jahr in Thailand, Singapur und Malaysia vertreten.

cnevpost.com