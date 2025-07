Feldversuch von MAN: Mit dem Elektro-Lkw über den nächtlichen Brenner

Vollelektrische Lkw sind vom Nachtfahrverbot auf der Inntal-Autobahn (A12) ausgenommen. Dieses seit 2021 bestehende Privileg nutzen MAN und die Spedition Dettendorfer diesen Juli und August aus, um zu beweisen, dass der Warenverkehr über die Alpen schon heute ohne Probleme vollelektrisch möglich ist. So sollen nicht nur die CO2-Emissionen auf der Route reduziert, sondern auch Staus vermieden und der Verkehrsfluss den Tag über insgesamt entzerrt werden.

Im Rahmen des vierwöchigen Feldversuchs setzt Dettendorfer auf der Brenner-Route MANs neuen eTruck ein, der seit Juni in München in größeren Stückzahlen gefertigt wird. Bei sommerlichen Temperaturen und mit einem geplanten Ladestopp bietet die Sattelzugmaschine eine Tagesreichweite von bis zu 800 Kilometern. So kann die Strecke München-Verona in einer Nacht problemlos zurückgelegt werden.

Dettendorfer gehört zu den Speditionen, die sich aktiv für einen Hochlauf der E-Mobilität engagieren. Bereits 2023 gliederte das Unternehmen testweise einen elektrischen Vorserien-Lkw von MAN in seine Flotte ein. Außerdem beteiligen sie sich am Ausbau der Ladeinfrastruktur: Zusammen mit dem Energieversorger „Energie Südbayern“ hat Dettendorfer am Inntaler Autohof bei Raubling einen Schnellladepark eröffnet, der über zwei 400 kW- und vier 300 kW-Säulen verfügt. Sie sind für Pkw und Lkw zugänglich und ermöglichen elektrischen Lastwagen eine Fahrt nach Südtirol ohne Ladestopp.

E-Lkw spart Mautkosten ein

Vor allem in Sachen Klimaschutz haben die E-Lkw großes Potenzial. Wenn man von einer jährlichen Laufleistung von 110.000 Kilometern ausgeht, spart eine Batterie-elektrisch angetriebene Zugmaschine pro Jahr rund 95 Tonnen CO2 ein. MAN rechnet vor, dass der tägliche Einsatz von 300 Elektro-Lkw einer jährlichen Einsparung in Höhe von etwa 28.000 Tonnen entsprechen würde.

Die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs über die Alpen lohnt sich auch aus wirtschaftlicher Sicht. Wenn man von derselben Laufleistung ausgeht, lassen sich auf deutschen Autobahnen pro Jahr bis zu 60.000 Euro Maut sparen. In Deutschland sind Elektro-Lkw noch bis Ende dieses Jahres komplett befreit, danach gelten reduzierte Sätze. In Österreich wird für sie nachts immerhin bis zu 75 Prozent weniger Maut fällig.

Der EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hat kürzlich eine Verlängerung der Maut-Reduzierung bis 2031 empfohlen, um für eine Investitionssicherheit bei Logistikunternehmen zu sorgen und die Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich zu forcieren. Wenn man von einer laut MAN in der Logistikbranche üblichen Nutzungsdauer von drei Jahren ausgeht, liegt der Kostenvorteil eines E-Lkws, wenn man ihn mit einem herkömmlichen Diesel vergleicht, auf dieser Route bei etwa 15 Prozent.

Dabei sind nicht nur die Mautkosten, sondern auch die Ausgaben für die Wartung und die Energie entscheidend. Auf der bergigen Route ist der Elektroantrieb aufgrund der hohen Rekuperation von bis zu 40 Prozent besonders effizient. Zudem wird für Elektro-Lastwagen über eine Dauer von zehn Jahren keine Kfz-Steuer fällig. Ein weiterer Vorteil ist der um zwölf Prozent niedrigere Lärmpegel, der gefühlt aber nur als halb so hoch wahrgenommen wird und für die Bevölkerung der Ortschaften entlang der Route eine spürbare Verbesserung sein soll.

„Elektrische Schwerlastlogistik revolutioniert den Straßengüterverkehr – selbst unter anspruchsvollsten topografischen Bedingungen, die in alpinen Regionen vorherrschen. Mit diesem Projekt zeigen wir, dass vollelektrische Lkw nicht nur praxistauglich sind, sondern unter anderem durch Rekuperation und die Möglichkeit nächtlicher Transporte neue Maßstäbe in Effizienz, Nachhaltigkeit und Verkehrssteuerung setzen. Politik und Industrie müssen Hand in Hand arbeiten, um emissionsfreie Logistik flächendeckend Realität werden zu lassen“, meint Frederik Zohm, der Entwicklungsvorstand von MAN Trucks & Bus.

