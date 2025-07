Langjähriger Renault-Manager François Provost wird neuer CEO

Die Entscheidung für François Provost hat der Verwaltungsrat von Renault nur wenige Tage getroffen, nachdem zum 15. Juli 2025 der Finanzchef Duncan Minto zum Interims-CEO ernannt worden war. Die Neubesetzung wurde notwendig, weil CEO Luca de Meo nach fünf Jahren im Amt zurückgetreten war, um zu Kering zu wechseln, der Muttergesellschaft von Luxusmarken wie Gucci oder Balenciaga.

François Provost ist sein Amt direkt zum heutigen 31. Juli 2025 angetreten und wurde zunächst für vier Jahre als CEO engagiert. Als erste Amtshandlung hat er heute auch gleich die Halbjahreszahlen der Renault Group präsentiert: Der Konzernumsatz der Renault Group inklusive der Marken Dacia und Alpine legte um 2,5 Prozent auf 27,6 Milliarden Euro zu. Das Betriebsergebnis sank jedoch von 2,175 Milliarden Euro auf 1,65 Milliarden Euro, sodass auch die Umsatzrendite von 8,1 Prozent auf 6,0 Prozent zurückging.

Milliarden-Verlust aus Nissan-Partnerschaft bilanziert

Die Bilanz wird jedoch massiv durch die umstrukturierte Partnerschaft mit Nissan belastet: Es ergibt sich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von 9,3 Milliarden Euro aufgrund der veränderten Bilanzierung der Beteiligung an Nissan sowie 2,3 Milliarden Euro Verlust unter Berücksichtigung der assoziierten Unternehmen. Unterm Strich weist die Renault Group dadurch einen Verlust von 11,1 Milliarden Euro aus.

„Infolge eines schwierigen Marktumfelds entsprechen unsere Halbjahresergebnisse nicht unseren ursprünglichen Erwartungen. Wir haben jedoch bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet, um unsere Ziele zu erreichen. Die Rentabilität der Renault Group bleibt weiterhin ein Maßstab in unserer Branche – und diesen Standard wollen wir aufrechterhalten“, sagt der neue CEO François Provost dazu.

Bislang gibt es von Provost nur wenig Worte zur Bedeutung von Elektroautos in der Konzernstrategie, jedoch betont er in seinem LinkedIn-Profil, dass er zuvor den Transformationsplan der Renault Group geleitet hat und sowohl die Sparte Ampere als Hersteller von reinen Elektrofahrzeugen gegründet hat als auch Horse Powertrain ausgegründet hat, das Joint Venture mit Geely und Aramco für Verbrennungsmotoren.

Chinesischen Herstellern Paroli bieten

In der heutigen Präsentation der Halbjahresjahreszahl betonte François Provost als eines der strategischen Ziele, sich auf die Wettbewerbsfähigkeit mit chinesischen Herstellern konzentrieren zu wollen – und die setzen bekanntlich stark auf Elektroautos. Als Zeichen des Erfolgs im Bereich Elektroautos nannte Provost zudem ein Absatzsteigerung von 57 Prozent bei Elektroautos in Europa im ersten Halbjahr (alle Renault-Marken kombiniert). Außerdem betonte Provost, dass er die Transformation der Renault Group weiter beschleunigen will.

Doch zurück zur Personalie selbst: Bereits seit 2002 im Konzern tätig, war der heute 57-jährige Topmanager zuletzt als Chief Procurement, Partnerships and Public Affairs Officer beschäftigt – und damit als Leiter von Einkauf, Partnerschaften und politischer Lobby-Arbeit. Letzteres kommt nicht von ungefähr, denn vor seiner Tätigkeit für Renault arbeitete Provost im französischen Verteidigungsministerium und auch im Finanzministerium.

„Ich bin sicher, dass François Provost die Renault Group mit Umsicht und Entschlossenheit in einem Umfeld leiten wird, das gleichermaßen Führungsstärke, strategische Weitsicht und Innovationsfähigkeit erfordert“, erklärt Jean-Dominique Senard, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Renault Group. „In dieser sich schnell verändernden Branche sind seine Entschlossenheit und sein Verantwortungsbewusstsein entscheidende Vorteile, um Teams zu führen und unsere Dynamik beizubehalten. Bei der Renault Group ist kein Platz für den Status quo. Dank François‘ Expertise und Unternehmenskenntnissen werden wir in der Lage sein, die Umsetzung unseres Strategieplans abzuschließen, die Rahmenbedingungen für die nächste Phase zu setzen und deren erfolgreiche Gestaltung sicherzustellen.“

Transformation vorantreiben

Der neue CEO François Provost sagt anlässlich seiner Ernennung: „Ich werde meine ganze Energie und Leidenschaft einsetzen, um gemeinsam mit unseren 100.000 Mitarbeitenden, dem Handel, den Lieferantinnen und Lieferanten sowie Partnerinnen und Partnern zur Entwicklung unserer Gruppe beizutragen, die seit 127 Jahren eines der Aushängeschilder der französischen Industrie ist.“ Und weiter: „Die Renault Group verfügt über ein starkes Fundament, engagierte Teams, eine herausragende Produktpalette, starke Marken und eine innovative Organisation. Diese sind von unschätzbarem Wert, wenn wir unsere Transformation in einem für unsere Branche zunehmend anspruchsvollen Umfeld vorantreiben. Sie können auf mein Engagement und meine Entschlossenheit zählen, wenn wir gemeinsam das nächste Kapitel in unserer Geschichte aufschlagen.“

