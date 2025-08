Vertical Aerospace mit erfolgreichem Flug des VX4-Prototyps

Das Elektro-Flugzeug erreichte dabei 185 km/h und stieg in eine Höhe von 1.800 Fuß auf, so das Unternehmen. Die britische Zivilluftfahrtbehörde genehmigte den Flug im Rahmen ihrer Fluggenehmigung. „Der Flug der VX4 von Flughafen zu Flughafen ist ein wichtiger Meilenstein“, sagte Cheftestpilot Simon Davies. „Sie zu den modernsten Militärflugzeugen der Welt zu bringen, ist ein stolzer Moment – und ein starkes Signal für die Rolle, die eine neue Flugzeuggeneration in Verteidigungs- und Spezialeinsätzen spielen wird.“

Auch wenn es sich bei der VX4 eigentlich um ein vertikal startendes und landendes Fluggerät (VTOL) landet, so startete und landete die VX4 bei diesem Flug konventionell, das heißt flügelgestützt auf einer Start- und Landebahn. Das liegt daran, dass es sich um einen stufenweisen Ansatz zur Erprobung ihrer Fähigkeiten handelt, der den Übergang vom vertikalen Start und Landung zum konventionellen Flug vorsieht. Dieser Ansatz ermöglicht eine schrittweise Entwicklung und Zertifizierung, wobei die flügelgestützte Flugphase die Fähigkeit des Flugzeugs demonstriert, Auftrieb über die Flügel zu erzeugen, anstatt sich ausschließlich auf Rotoren zu verlassen.

Vertical Aerospace gibt an, dass der Flug dementsprechend einen wichtigen Schritt für die Zertifizierung und Integration der VX4 in den Flughafenbetrieb darstellt. Das Unternehmen arbeitet außerdem an einer hybridelektrischen Variante des VX4 mit einer Reichweite von bis zu 1.600 Kilometern, einer Nutzlast von 1.100 kg und sowohl bemannten als auch unbemannten Flugbetrieb. Die Flugerprobung des Hybridantriebssystems der zweiten Generation soll im zweiten Quartal 2026 beginnen.

CEO Stuart Simpson sagte: „Unsere hybridelektrische Roadmap eröffnet neue Möglichkeiten für militärische Operationen, und die Präsenz von Vertical auf der Flugschau unterstreicht unser Engagement, eine bedeutende Rolle in der Zukunft der Militär- und Spezialluftfahrt zu spielen.“

Erst vor kurzem gab Vertical Aerospace den Abschluss eines öffentlichen Zeichnungsangebots im Wert von 60 Millionen US-Dollar bekannt. Dabei wurden 12 Millionen Stammaktien zu 5 US-Dollar pro Aktie verkauft. Das Unternehmen hat den Zeichnern außerdem eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu 1,8 Millionen weiteren Aktien zum gleichen Preis eingeräumt. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die weitere Entwicklung der Elektroflugzeuge von Vertical Aerospace verwendet, unter anderem für Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung, den Ausbau der Test- und Zertifizierungskapazitäten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Diese Kapitalspritze verlängert die Liquiditätsreserven des Unternehmens bis Mitte 2026.

vertical-aerospace.com