Slowenien: 9,2 Mio Euro für Kaufprämie für E-Fahrzeuge

Slowenien fördert konkret den Kauf eines neuen Elektrofahrzeugs der Klassen M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e und L1e-B. Die Spanne reicht also vom Pkw (M1) und Transporter (N1) über Leichtfahrzeuge und Motorräder runter bis zum Moped – wobei die Förderung ausschließlich für vollelektrische Fahrzeuge gilt. Weiterhin wird auch der Kauf eines gebrauchten Elektroautos oder E-Transporters gefördert.

Insgesamt stehen im Rahmen des neuen Förderprogramms 9,2 Millionen Euro zur Verfügung. Diese teilen sich auf in ein Budget von 5,2 Millionen Euro für die Förderung des Fahrzeugkaufs durch natürliche Personen sowie 4 Millionen Euro für juristische Personen, Einzelunternehmer und natürliche Personen mit einer gewerblichen Tätigkeit.

Insgesamt gibt es elf verschiedene Förderstufen, wie die folgende Tabelle zeigt. Alle in der rechten Spalte genannten Kaufwerte gelten dabei inklusive Mehrwertsteuer.

Fördersumme Fahrzeugkategorie Kaufpreis (brutto) 7.200 Euro Neuwagen Klasse M1 bis zu 35.000 Euro 6.500 Euro Neuwagen Klasse N1 bis zu 45.000 Euro 6.500 Euro Neuwagen Klasse M1 über 35.000 bis 45.000 Euro 4.500 Euro Neuwagen Klasse N1 über 45.000 bis 65.000 Euro 3.000 Euro Gebrauchtwagen Klasse M1 oder N1 bis zu 45.000 Euro 2.000 Euro Gebrauchtwagen Klasse M1 oder N1 über 45.000 bis 65.000 Euro 1.500 Euro Neuwagen Klasse L7e keine Grenze 1.000 Euro Neufahrzeug Klasse L6e keine Grenze 750 Euro Neufahrzeug Klasse L5e, L4e oder L3e keine Grenze 500 Euro Neufahrzeug Klasse L2e keine Grenze 300 Euro Neufahrzeug Klasse L1e-B keine Grenze

Auffällig: Die Anschaffung von sehr teuren Fahrzeugen ist nicht möglich. Die Fördergrenze liegt für typische Elektro-Pkw (Klasse M1) bei 45.000 Euro Kaufpreis inkl. Mehrwertsteuer. Bei E-Transportern (Klasse N1) liegt die Grenze bei 65.000 Euro. Zudem werden günstige Modelle etwas stärker gefördert als mittelteure Modelle: Die maximale Förderung von 7.200 Euro gibt es nur für Pkw der Klasse M1, die maximal 35.000 Euro kosten. Für E-Autos zwischen 35.000,01 und 45.000 Euro gibt es hingegen nur 6.500 Euro.

Anträge für die Kaufprämie können durch natürliche Personen ab dem 2. September gestellt werden. Alle anderen Begünstigten müssen bis zum 7. Oktober warten. Die Anträge können auch rückwirkend für Fahrzeuge gestellt werden, die seit dem 1. Januar 2025 gekauft worden sind.

Slowenien hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Kaufprämien für Elektroautos angeboten. Die neue Ausschreibung ähnelt stark einer Ausschreibung aus dem August 2024, bei der die Schwellenwerte für die Förderung und die Kaufprämien gegenüber früherer Ausschreibungen erhöht worden waren.

