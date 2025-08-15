Volvo baut Management weiter um

Im März hatte der Volvo-Verwaltungsrat CEO Jim Rowan entlassen und dessen Vorgänger Hakan Samuelsson zu seinem Nachfolger ernannt – für zwei Jahre, bevor ein jüngerer und langfristiger Nachfolger gefunden ist. Der langjährige Volvo-Chef Samuelsson ist schon deutlich über 70 Jahre alt.

Jetzt bauen Samuelsson und der Verwaltungsrat die Führungsmannschaft um – mit einem weiteren Volvo-Rückkehrer. Erik Severinson, bis dato als Chief Product & Strategy Officer tätig, wurde mit sofortiger Wirkung zum Chief Commercial Officer ernannt. In dieser Funktion folgt auf Severinson Michael Fleiss, der zu Volvo zurückkehrt. Fleiss war bis 2021 fast zehn Jahre für den schwedischen Autobauer tätig, zuletzt als Managing Director Combustion Powertrain Operations, bevor er zu Aurobay Sweden wechselte, das später von Horse Powertrain – dem Joint Venture zwischen Geely und Renault – übernommen wurde. Zulest war er Chief Strategy Officer von Horse Powertrain.

In diesem Zug wird es auch organisatorische Veränderungen geben. Das Vertriebsteam von Volvo Cars wird künftig in Regionen aufgeteilt. „Die neu angekündigten Regionen werden das Vertriebsteam unter der Leitung von Erik Severinson bilden“, teilt der Autobauer mit. Zudem wollen die Schweden Produktlinienverantwortliche ernennen, die dann an den Chief Commercial Officer Severinson berichten.

„Ich freue mich sehr, Erik in dieser neuen Rolle und Michael wieder bei Volvo Cars begrüßen zu dürfen“, sagt Volvo-CEO Samuelsson. „Erik und Michael verfügen über umfassende Erfahrung und bringen ein tiefes Verständnis für unser Unternehmen und unsere Kunden, unsere Strategie und unsere Geschäftstätigkeit mit. Die Veränderungen, die wir vornehmen, werden Volvo Cars in diesem entscheidenden Moment für das Unternehmen und die Branche stärken.“

„In einem sich schnell verändernden und hart umkämpften Markt müssen wir die Erwartungen unserer Kunden in allen Regionen besser denn je erfüllen“, sagt Severinson, der neu ernannte Chief Commercial Officer. „Ich freue mich darauf, unsere regionalen Produkt- und Vertriebsteams enger zusammenzubringen, um sicherzustellen, dass wir jedem Kunden – wo auch immer er sich befindet – ein überzeugendes Angebot bieten und die Position von Volvo Cars als wirklich kundenorientierte, globale Marke stärken.“

„Ich freue mich sehr, zu Volvo Cars zurückzukehren und die Rolle des Chief Strategy & Product Officer zu übernehmen“, sagt Michael Fleiss. „Obwohl dies eine herausfordernde Zeit für die Branche ist, ist es ein unglaublich belebender Moment, an der Strategieentwicklung mitzuwirken. Wir befinden uns mitten in einem tiefgreifenden Wandel, der durch Elektrifizierung und Technologie vorangetrieben wird, und Volvo Cars ist gut aufgestellt, um diese Vorteile für unsere Kunden an die erste Stelle zu setzen.“

