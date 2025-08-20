Leapmotor erwirtschaftet ersten Halbjahr-Nettogewinn

Das chinesische Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2025 konkret einen Netto-Überschuss von 30 Millionen Yuan (rund 3,6 Millionen Euro) – vor allem dank eines um 174 Prozent gestiegenen Umsatzes von 2,43 Milliarden Yuan (rund 290 Millionen Euro). Allerdings machte Leapmotor angesichts hoher Vertriebs-, Verwaltungs- und F&E-Kosten einen operativen Verlust von 89 Millionen Yuan (rund 10,6 Millionen Euro). Das dennoch positive Nettoergebnis erklärt sich damit, dass Finanzerträge (v.a. Zinsen auf auf hohe Bar- und Termingeldbestände von fast 30 Milliarden Yuan), Beteiligungsgewinne, Subventionen und sonstige nicht-betriebliche Erträge den Fehlbetrag aus dem operativen Geschäft überkompensierten.

Die Bruttomarge, bei der Vertriebs-, Verwaltungs- und F&E-Kosten ausgeklammert werden, stieg im ersten Halbjahr auf 14,1 Prozent, was einem Rekord seit der Gründung des Unternehmens entspricht. Im ersten Halbjahr lag sie noch bei 1,1 Prozent. Das Unternehmen selbst führt den steilen Anstieg der Bruttomarge auf Skaleneffekte dank höherer Umsätze, kontinuierliches Kostenmanagement, die Optimierung des Produktmixes und Gewinne aus anderen Geschäftsbereichen zurück. Basis des Erfolgs sind dabei natürlich die gestiegenen E-Auto-Verkäufe. So lieferte Leapmotor in der ersten Jahreshälfte 221.664 Elektroautos und Plug-in-Hybride aus, was einem Anstieg von 156 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und: Für Juli meldete das Unternehmen gerade nochmals starke 50.129 ausgelieferte Autos.

In seinem Geschäftsbericht hebt Leapmotor deshalb sein Verkaufsziel für das Gesamtjahr 2025 an – von zuvor 500.000 bis 600.000 Einheiten auf eine Spanne von nun 580.000 bis 650.000 Einheiten. Spruchreif ist zudem, dass Leapmotor für das Jahr 2026 einen Jahresabsatz von 1 Million Einheiten anpeilt.

Die in Zusammenarbeit mit Stellantis vorangetriebene Internationalisierung der Marke soll dieses Wachstum maßgeblich stützen. Für das ersten Halbjahr machten die Exporte 20.375 Einheiten aus. Laut Leapmotor soll dies das beste Ergebnis „unter den aufstrebenden Automarken“ sein. In kommender Zeit will Leapmotor zudem die lokale Produktion in verschiedenen Weltregionen anschieben. Für Europa bestätigt die Marke in ihrem Geschäftsbericht die Etablierung einer Produktion bis Ende 2026.

cnevpost.com, carnewschina.com, staticpacific.blob.core.windows.net (PDF)