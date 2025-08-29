Mercedes-Benz Trucks liefert erste eActros 600 in der Schweiz aus

Auf den Serienstart des eActros 600 Ende November 2024 im Mercedes-Benz Werk Wörth folgten im Dezember 2024 die ersten Auslieferungen an deutsche Kunden. Mitte des Monats meldete der Hersteller dann die erfolgreiche Einführung des 40-Tonners in mittlerweile 15 europäischen Ländern – unter anderem in den Niederlanden, Frankreich, Italien und Belgien.

Als weiterer Markt kommt nun die Schweiz hinzu. Jürg Lüthi, CEO Daimler Truck Schweiz AG, betont: „Für uns war schnell klar, dass dieser Truck auch für den Schweizer Markt von großer Bedeutung und ein echter Game Changer für die Zukunft des CO₂-neutralen Transports ist. Es war uns wichtig, unsere Kunden frühzeitig von diesem Fahrzeugkonzept zu überzeugen.“

Auf Pressebildern des Einführungs-Event sind unter anderem folierte Fahrzeuge von der Migros Verteilbetrieb AG, der Herrmann Transport AG und Galliker Transport zu erkennen.



daimlertruck.com