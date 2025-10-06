InstaVolt führt GPS-Tracking von Ladekabeln ein

Über die häufiger werdenden Probleme mit dem Diebstahl von Ladekabeln und die ersten Gegenmaßnahmen der Branche haben wir bei electrive bereits öfters berichtet. Ein neuer – und oft geforderter – Ansatz wird jetzt in Großbritannien eingeführt, und zwar von dem Schnellladeanbieter InstaVolt. Kabeldiebstahl wird als „ein schnell wachsendes Verbrechen“ bezeichnet, „das die EV-Infrastruktur Großbritanniens beeinträchtigt und zu erheblichen Ausfallzeiten, Investitionsverlusten und Beeinträchtigungen für die Fahrer führt“.

Gemeinsam mit Trackit247 will InstaVolt das nach eigenen Angaben branchenweit erste Live-GPS-Tracking ausrollen, „um der zunehmenden Gefahr von Ladekabeldiebstählen entgegenzuwirken“. Im Rahmen der Initiative werden GPS-Tracker in den Ladekabeln im gesamten Netzwerk von InstaVolt installiert – mit dem erklärten Ziel, gestohlene Kabel in Echtzeit verfolgen zu können.

Wie das Unternehmen mitteilt, senden die Geräte alle drei Sekunden Standortaktualisierungen – jedes Ladekabel ist dabei über einen Geofance an einen Standort gebunden. „Jede Bewegung außerhalb des festgelegten Bereichs löst einen sofortigen Alarm im rund um die Uhr besetzten Sicherheitszentrum von InstaVolt aus“, so der Betreiber. Nähere Details zu dem Tracker an sich veröffentlicht InstaVolt aber nicht – wohl auch, um mögliche Umgehungsmaßnahmen seitens der Diebe zu vermeiden.

„Mit dem Einsatz der GPS-Technologie setzen wir neue Maßstäbe dafür, wie die Branche Straftäter abschrecken, die Infrastruktur schützen und die Strafverfolgung unterstützen kann“, sagt InstaVolt-CEO Delvin Lane. „Kabeldiebstahl ist eine wachsende Herausforderung für unsere Branche, die das Vertrauen der EV-Fahrer bedroht und Investitionen in die Ladeinfrastruktur untergräbt. Durch die Einführung der Live-GPS-Ortung in Zusammenarbeit mit unseren Partnern von Trackit247 ergreifen wir entschlossene Maßnahmen zum Schutz unseres Netzwerks und zur Unterstützung der Polizei bei der Bekämpfung dieser Straftaten.