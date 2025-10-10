Ab 39.990 Euro: Model Y Standard von Tesla startet in Deutschland

Teslas kürzlich für die USA präsentierte Sparversion Model Y Standard ist ab sofort auch in Deutschland bestellbar. Dies hat der Hersteller jetzt bekannt gegeben und in diesem Zuge selbstverständlich auch die Preise veröffentlicht. Die abgespeckte Einstiegsversion startet hierzulande bei 39.990 Euro und ist somit rund 10.000 Euro günstiger als die bisherige Basisvariante, die seit der Einführung der Standard-Version “Premium Hinterradantrieb” und nicht mehr RWD Long Range heißt.

Wie alle anderen für den europäischen Markt bestimmten Model Y, wird auch die neue Basisvariante in der Gigafactory im brandenburgischen Grünheide gefertigt. Die Produktion scheint bereits angelaufen zu sein, die ersten Exemplare des Model Y Standard sollen nämlich schon im November an die hiesige Kundschaft ausgeliefert werden.

Alltagstaugliche 534 Kilometer Reichweite

Die Käufer sollen aber nicht nur bei der Anschaffung, sondern auch bei den Betriebskosten sparen. Das Model Y Standard ist mit einem Normverbrauch von 13,1 kWh die sparsamste Version von Teslas Mittelklasse-SUV und auch im Konkurrenzumfeld in Sachen Effizienz vorne mit dabei. Der Hersteller gibt die WLTP-Reichweite mit 534 Kilometern an, was durchaus alltags- und langstreckentauglich ist. Zum Vergleich: Das Model Y Premium Hinterradantrieb kommt bis zu 622 Kilometer weit.

Mit den Standard-Versionen möchte Tesla seine Volumen-Baureihen Model 3 und Model Y erschwinglicher machen und so einen kleinen Beitrag zur Demokratisierung der E-Mobilität leisten. Die Entwicklung eines Teslas für 25.000 Dollar, den CEO Elon Musk einst versprochen hatte, hatte das Unternehmen allerdings im vergangenen Jahr eingestellt.

Wenn sie sich für die Sparversion des Mittelklasse-SUV entscheiden, müssen die Kunden gegenüber der nächsthöheren Ausstattung so einige Abstriche in Kauf nehmen – auch wenn das Modell mit knapp unter 40.000 Euro trotzdem noch lange nicht mit jedermanns Geldbeutel kompatibel ist. In welchen technischen und optischen Details sich die Standardausführung von den höherpreisigen Versionen des Model Y Juniper unterscheidet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Quelle: Pressemitteilung per E-Mail, tesla.com