In Finnland kommt der Kia EV4 mit Benzingeruch

Das ist ein falsch getimter Aprilscherz, sondern tatsächlich eine Marketingaktion in Finnland und wurde vom PR-Team bei Astara Auto Finland selbst per Pressemitteilung verbreitet. Das Ziel sei es, den Umstieg auf ein Elektroauto so einfach wie möglich zu machen – auch für diejenigen, die schon lange ein Auto mit Verbrennungsmotor fahren. „Während neue Elektroautobesitzer sich von den regelmäßigen Besuchen an der Tankstelle verabschieden müssen, bleibt der Geruch von Benzin oft nostalgisch. Der neue, maßgeschneiderte Duft von Kia wurde von Finnlands einzigem Parfümeur kreiert, um neuen Elektroautobesitzern etwas Vertrautes und Sicheres zu bieten“, heißt es in der Medienmitteilung dazu. Und ganz nebenbei wird Aufmerksamkeit auf den neuen EV4 gelenkt.

Hinter dem Duft steckt ein Mann namens Max Perttula, der bereits Düfte für mehrere Premiummarken entwickelt hat – bisher aber wohl in einem deutlich konventionelleren Spektrum, wenn es um die in die Klimasysteme integrierten Lufterfrischer geht. „ Nachdem Kia ihn kontaktiert hatte, machte sich Perttula daran, einen schweren Motorölton zu kreieren, dessen Kopfnote an Benzin erinnert“, so Astara. Und weiter: „Etwas überraschend spielt die Jasminblüte eine wichtige Rolle in der Struktur des Duftes.“

Ob die Aktion auch bei Astara eher mit einem zwinkernden Auge gestartet wurde, ist nicht bekannt. In der Mitteilung betont das Unternehmen, dass Kia kontinuierlich Technologien entwickle, die den Übergang zur Elektromobilität unterstützen. Und in Finnland seien nur knapp fünf Prozent vollelektrische Fahrzeuge, dazu kommen 6,5 Prozent Plug-in-Hybride. Hier ist die Lage allerdings nicht so dramatisch, denn es handelt sich hier um die Anteile am Fahrzeugbestand – und das sind natürlich noch überwiegend reine Verbrenner. Wie wir berichtet haben, lag der Anteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen in Finnland lag im Juli bei 36,3 Prozent – zwar weit hinter den Vorreitern Norwegen und Dänemark, aber immerhin vor Schweden.

