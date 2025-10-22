Yutong liefert 400 E-Busse nach Pakistan

Wie viele Exemplare der Modelle E12PRO und E9 geliefert wurden, teilt Yutong nicht mit. Auch zu weiteren eingesetzten Modellen macht der Hersteller keine Angaben. Im Juli hatte Yutong noch die beiden Modelle H9 und H12 erwähnt, dabei handelt es sich jedoch um Hybridfahrzeuge.

Klar ist nur, dass Yutong die jetzt gelieferten Elektrobusse „auf die spezifischen Betriebsbedingungen in Pakistan zugeschnitten“ hat. Dazu zählt ein Stickstoffschutzsystem für die Traktionsbatterien, das an das heiße und trockene Sommerklima in Pakistan angepasst sein soll. „Diese Technologie eliminiert das Risiko von Zellbränden und gewährleistet so effektiv die Sicherheit des Busbetriebs“, heißt es.

Das Modell E12PRO hat Yutong zudem mit zwei zweiflügeligen Türen zwischen den Antriebsachsen ausgestattet, um so den Passagierfluss während der Stoßzeiten zu verbessern und die Ein- und Ausstiegszeiten zu verkürzen. Auch die Sitzanordnung wurde angepasst: Eine Trennung von vorderen und hinteren Bereichen soll die Passagierkapazität an lokale Gewohnheiten anpassen – was genau damit gemeint ist, bleibt unklar.

Neben den Anpassungen an lokale Gegebenheiten hat Yutong auch den Service der Elektrobusse vor Ort im Blick: So setzt der Hersteller auf ein 56-köpfiges Team aus chinesischen und lokalen Fachleuten. Hinzu kommen noch acht Service-Niederlassungen im ganzen Land sowie ein mobiles Wartungsteam. Damit verfüge Yutong über ein „effizientes Servicenetz mit einem durchschnittlichen Radius von 150 Kilometern, das eine schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse ermöglicht“.

Yutong ist bereits seit 2008 in Pakistan aktiv und hat seine Präsenz seither kontinuierlich ausgebaut. Die aktuelle Großlieferung gilt als weiterer Schritt, um die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs in der Provinz Punjab voranzutreiben. Hintergrund ist das Ziel der pakistanischen Regierung, bis 2030 einen landesweiten Elektrofahrzeuganteil von 30 Prozent zu erreichen. Die Provinz Punjab fördert seinerseits im Rahmen dieses Ziels die Anschaffung von Elektrobussen.

