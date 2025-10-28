44 neue Lademöglichkeiten für Palermos E-Bus-Flotte

Die Stadtverwaltung von Palermo erklärt, dass die neuen Ladestationen den Weg für eine erhebliche Erweiterung der Flotte an Elektrobussen ebnen werden und so ausgelegt sind, dass bis zu 60 Elektrobusse gleichzeitig aufgeladen werden können. Da bereits zwei Ladepunkte installiert sind, ist nicht ganz klar, wie deren Aufteilung ist.

AMAT Palermo, das öffentliche Verkehrsunternehmen der Stadt, spricht von „Ladestationen“, gibt jedoch nicht an, ob es sich um Einzel- oder Doppelanschlüsse, Wechselstrom oder Gleichstrom oder eine Mischung aus beidem handelt. Angesichts der Tatsache, dass es nun insgesamt 46 Ladegeräte gibt, müssen zumindest einige davon über zwei Anschlüsse verfügen, um das Laden von 60 Fahrzeugen zu ermöglichen. Über die genaue Beschaffenheit wurden aber keine Angaben gemacht.

Klar ist jedoch das Engagement von AMAT für die Erneuerung der Elektroflotte. Im Februar 2026 will AMAT weitere 65 Elektrobusse auf die Straßen von Palermo bringen und plant die Einstellung von 80 neuen Fahrern. Die Fahrzeuge selbst werden durch das italienische Programm „Next Generation EU“ finanziert, wobei die Busse über zentralisierte Ausschreibungen der Regierung beschafft werden.

Giuseppe Mistretta, Präsident von AMAT, erklärte: „Die Ankunft der neuen Ladegeräte und die bevorstehende Inbetriebnahme von 60 Elektrobussen stellen einen Wendepunkt für AMAT und für die Mobilität in Palermo dar. Es handelt sich um eine strategische Investition, die die Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs verbessern, Schadstoffemissionen reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigern wird. Die Aufstockung der Belegschaft um 80 neue Fahrer ist ein weiterer wichtiger Schritt, um einen pünktlichen und flächendeckenden Service zu gewährleisten.“

palermo.it, sustainable-bus.com

Dieser Artikel von Ciaran Daly erschien zuerst in der internationalen Ausgabe von electrive.