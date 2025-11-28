Ari Motors bringt offene Variante des 345 Retro

Den 345 Retro mit der geschlossenen Kabine hatte das Unternehmen im November 2023 vorgestellt. Das vollelektrische Lastenmoped mit bis zu 300 Kilogramm Nutzlast hat sich mit seinem namensgebenden Retro-Design im Stil der legendären Piaggio Ape vom regulären 345 abgehoben – die Technik stammt aber von dem im Sommer 2020 vorgestellten 345.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der offenen Kabinenvariante eine preislich attraktive Option bieten können“, sagt Thomas Kuwatsch, Mitgründer von Ari Motors. „Die vielen positiven Rückmeldungen unserer Nutzerinnen und Nutzer haben uns bestärkt, diesen Schritt zu gehen und den Ari 345 Retro noch stärker an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten.“

Das Modell misst 2,82 Meter in der Länge, 1,16 Meter in der Breite und 1,70 Meter in der Höhe. Der Standard-Kofferaufbau bietet Platz für bis zu 300 Kilogramm Nutzlast und kann laut dem Unternehmen auf Wunsch individuell angepasst werden. Neben der Standardausführung als Koffer oder Pritsche stehen auch spezielle Aufbauten wie Verkaufsfahrzeuge oder Foodtruck-Variante zur Verfügung.

Bild: Ari Motors Bild: Ari Motors Bild: Ari Motors Bild: Ari Motors Bild: Ari Motors Bild: Ari Motors

Das einfache Pritschenmodell mit offener Kabine startet bei 12.485 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Aufpreis für die geschlossene Kabine mit einer Tür beträgt 1.460 Euro netto. Beide Versionen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und bieten mit dem optionalen LFP-Akku eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern.

Der Ari 345 Retro entsteht laut dem Unternehmen „in handwerklicher Fertigung innerhalb einer Manufaktur“. „Aufgrund der Produktionsweise liegt die Lieferzeit bei rund sechs Monaten, sodass aktuell eingehende Bestellungen im Frühjahr 2026 ausgeliefert werden können“, so Ari.

drive.google.com