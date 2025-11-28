Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Zweirad

Ari Motors bringt offene Variante des 345 Retro

Der Elektrofahrzeughersteller Ari Motors ergänzt sein Modellangebot um eine neue Variante des Ari 345 Retro. Das elektrisch angetriebene Lastentrike ist nun auch in einer offenen Version verfügbar.

Ari retro offene kabine
Bild: Ari Motors
Von Sebastian Schaal
28.11.2025 - 16:30 Uhr

Den 345 Retro mit der geschlossenen Kabine hatte das Unternehmen im November 2023 vorgestellt. Das vollelektrische Lastenmoped mit bis zu 300 Kilogramm Nutzlast hat sich mit seinem namensgebenden Retro-Design im Stil der legendären Piaggio Ape vom regulären 345 abgehoben – die Technik stammt aber von dem im Sommer 2020 vorgestellten 345.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der offenen Kabinenvariante eine preislich attraktive Option bieten können“, sagt Thomas Kuwatsch, Mitgründer von Ari Motors. „Die vielen positiven Rückmeldungen unserer Nutzerinnen und Nutzer haben uns bestärkt, diesen Schritt zu gehen und den Ari 345 Retro noch stärker an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten.“

Das Modell misst 2,82 Meter in der Länge, 1,16 Meter in der Breite und 1,70 Meter in der Höhe. Der Standard-Kofferaufbau bietet Platz für bis zu 300 Kilogramm Nutzlast und kann laut dem Unternehmen auf Wunsch individuell angepasst werden. Neben der Standardausführung als Koffer oder Pritsche stehen auch spezielle Aufbauten wie Verkaufsfahrzeuge oder Foodtruck-Variante zur Verfügung.

Ari retro offene kabine
Bild: Ari Motors
Ari retro offene kabine
Bild: Ari Motors
Ari retro offene kabine
Bild: Ari Motors
Ari retro offene kabine
Bild: Ari Motors
Ari retro offene kabine
Bild: Ari Motors
Ari retro offene kabine
Bild: Ari Motors

Das einfache Pritschenmodell mit offener Kabine startet bei 12.485 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Aufpreis für die geschlossene Kabine mit einer Tür beträgt 1.460 Euro netto. Beide Versionen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und bieten mit dem optionalen LFP-Akku eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern.

Der Ari 345 Retro entsteht laut dem Unternehmen „in handwerklicher Fertigung innerhalb einer Manufaktur“. „Aufgrund der Produktionsweise liegt die Lieferzeit bei rund sechs Monaten, sodass aktuell eingehende Bestellungen im Frühjahr 2026 ausgeliefert werden können“, so Ari.

drive.google.com

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Ari Motors bringt offene Variante des 345 Retro“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Daimler truck mercedes benz eactros e lkw lidl oesterreich min
Nutzfahrzeug

Lidl Österreich bestellt 42 weitere Mercedes-Benz eActros 600

vor 36 Sekunden veröffentlicht
The mobility house stecker ladevorgang
Politik

Zypern gewährt bald E-Auto-Kaufprämie in Höhe von 9.000 Euro

vor 2 Stunden veröffentlicht
Wsfr
Video - 4:05 minZweirad

LiveWire auf der EICMA: Endlich coole E-Zweiräder von der Harley-Tochter

14.11.2025