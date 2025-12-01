Norwegen verdoppelt E-Auto-Neuzulassungen

Die norwegische Strafeninformationsbehörde OFV spricht selbst von einem „rekordverdächtigen November“. Denn nicht nur die 19.427 E-Autos sind für einen November außergewöhnlich, sondern mit 19.899 Neuzulassungen insgesamt war es der absatzstärkste Monat des laufenden Jahres und auch „einer der stärksten Monate aller Zeiten für den Neuwagenabsatz in Norwegen“.

Der Anteil von Elektroautos an allen Pkw-Neuzulassungen betrug im November 97,6 Prozent, was in diesem Jahr nahezu das übliche Niveau ist. Die absoluten Zahlen – also 19.427 neue Elektroautos – sind in Norwegen aber alles andere als das übliche Niveau. Zum Vergleich: Das sind 8.575 mehr als im Oktober 10.852 Elektroautos) und 8.487 mehr als im Vorjahresmonat (10.940 E-Autos). Alle anderen Antriebsarten kommen nur noch auf Marktanteile von weniger als einem Prozent.

Diese Marktentwicklung hat natürlich ihre Gründe. Die OFV führt unter anderem erwartete Steueränderungen ab dem neuen Jahr, günstige Rabattaktionen, eine bessere Verfügbarkeit preiswerter Fahrzeuge und eine allmähliche Erholung der Wirtschaft an.

„Dieser November ist historisch stark. Der Anteil von Elektroautos ist so hoch wie nie zuvor, und viele Marken verzeichnen ein deutliches Wachstum. Die Unsicherheit bezüglich der geplanten Mehrwertsteuerreform ab 2026 trägt ebenfalls dazu bei, dass viele Menschen ihre Autokäufe beschleunigen“, sagt OFV-Geschäftsführer Geir Inge Stokke. „Da der Haushalt noch nicht endgültig verabschiedet ist und die Höhe des Mindeststeuerabzugs unklar ist, entscheiden sich viele dafür, sich unter den aktuellen Bedingungen ein neues Auto zu sichern. Das sehen wir deutlich an den Zahlen, und wir müssen auch im Dezember mit einer hohen Zulassungsaktivität rechnen.“

Zwar liegen im November viele Marken im Plus, eine Marke sticht jedoch hervor: Mit 6.215 Neuzulassungen hat Tesla alleine einen Marktanteil von 31,2 Prozent erreicht – es kam also fast jeder dritte Neuwagen von dem US-Hersteller. Mit bisher 28.606 neuen Fahrzeugen im Jahr 2025 hat die Marke ihren eigenen Jahresrekord aus dem Jahr 2023 (26.641 Fahrzeuge) und den vorherigen Rekord von Volkswagen aus dem Jahr 2016 (26.572 Fahrzeuge) übertroffen. Mit dem erwarteten, starken Dezember kann Tesla sogar die 30.000er Marke übertreffen.

Volkswagen (2.198 Fahrzeuge), Volvo (1.867) und BMW (1.104) folgen im November an der Spitze der Markenliste und verzeichnen allesamt ein solides Wachstum im Vergleich zum Vorjahresmonat – und das in Norwegen mit einem überwiegend rein elektrischen Angebot. „Chinesische Marken wie BYD, MG und Xpeng dominieren zwar nicht die Spitze im November, konnten aber insgesamt im Jahr 2025 ein deutliches Absatzwachstum verzeichnen, und mehrere Modelle etablieren sich im Segment der mittelgroßen SUV“, so die OFV.

Beim Blick auf die Modelle überrascht nicht, dass das Tesla Model Y vorne liegt. Ein Punkt überrascht hingegen schon: Während das Mittelklasse-SUV oft fast im Alleingang für die Tesla-Erfolge gesorgt hat, stehen im November „nur“ 3.648 Exemplare in der norwegischen Statistik. Denn direkt hinter dem Model Y folgt das Model 3 mit 2.562 Neuzulassungen. Alle weiteren Modelle kommen höchstens auf dreistellige Neuzulassungen, es geht dort aber eng zu: Auf den Volvo EX40 (916) folgt mit knappem Abstand der VW ID.4 (892), dahinter liegen der VW ID.7 (780) und der Volvo EX30 (774) noch enger beisammen. Auch zwischen dem Ford Explorer (508) und Skoda Elroq (486) geht es eng zu. Mit dem Skoda Enyaq folgt ein fünftes MEB-Modell (420), bevor der BMW iX1 mit 418 Neuzulassungen die Top Ten abschließt.

ofv.no (Mitteilung), ofv.no (Daten), ofv.no (Modelle, alle auf Norwegisch)