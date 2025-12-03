Dänemark: Drei von vier neuen Pkw waren im November elektrisch

Ähnlich hohe Zulassungszahlen für Stromer kennen wir eigentlich nur aus Norwegen, wobei dort inzwischen regelmäßig über 95 Prozent E-Anteil bei den Neuzulassungen herrscht. Doch auch in Dänemark gewinnen Elektroautos sehr schnell sehr große Marktanteile. Insgesamt stiegen die Pkw-Verkäufe im November in Dänemark über alle Antriebe hinweg um 6,6 Prozent auf 15.910 Neuzulassungen. Drei von vier Neuwagen waren dabei elektrisch. Im Privatkunden-Segment sogar neun von zehn. Damit konnten Elektroautos ihre hohen Marktanteile, die das gesamte Jahr 2025 prägten, weiter ausbauen und machen laut Datenaggregator bilstatistik.dk im laufenden Jahr nun 67,2 Prozent aller Neuzulassungen in Dänemark aus.

An der Spitze des Modellrankings lag in Dänemark vergangenen Monat der Skoda Elroq mit 1.102 Neuzulassungen, gefolgt vom VW ID.4 (856), Audi Q4 e-tron (543) und Skoda Enyaq iV (528). Allesamt Modelle aus dem Volkswagen-Konzern und auf Basis der Elektro-Plattform MEB. Auf Platz fünf führt die Statistik den Renault R5 (372). Vervollständigt werden die Top-10 vom VW ID.3 (371), dem Mercedes-Benz EQB (355), dem Tesla Model 3 (326), dem BMW X1 (324) und dem VW ID. Buzz (320).

„Der Anstieg im November bestätigt die positive Entwicklung, die wir das ganze Jahr über beobachtet haben. Der Automobilmarkt ist derzeit sehr aktiv, daher erwarten wir einen starken Jahresabschluss 2025“, analysiert Mads Rørvig, CEO von Mobility Denmark, dem dänischen Branchenverband für Autohersteller, Importeure, Ladeinfrastrukturbetreiber, Finanzierungs- und Leasinggesellschaften sowie Carsharing- und Autovermietungen.

Rørvig ist überzeugt, dass die Entwicklung der Elektromobilität im November eine logische Fortsetzung der Fortschritte sei, die das Jahr 2025 geprägt haben: „Die Klarstellung zur Kfz-Steuer im Haushaltsabkommen hat eine wichtige Unsicherheit beseitigt und bietet Verbrauchern bessere Voraussetzungen für ihre Kaufentscheidung. […] Wir erwarten zudem einen starken Endspurt im Dezember.“ Rørvig und sein Team von Mobility Denmark rechnen zudem damit, dass es in Dänemark bereits 2027 eine Million Elektroautos geben wird.



mobility.dk