Batterieentwickler StoreDot will durch SPAC-Fusion an die Börse gehen

Ziel des Zusammenschlusses ist es zunächst, die Markteinführung und Produktion der XFC-Batteriezellen von StoreDot voranzutreiben. Das Kürzel XFC steht für Extreme Fast Charging, also extrem schnelles Laden. Darunter versteht StoreDot das Aufladen einer Traktionsbatterie von zehn auf 80 Prozent Ladezustand in nur zehn Minuten – und hat dies mit einem Prototypen des Polestar 5, in dem eine spezielle XFC-Batterie mit 77 kWh Energiegehalt verbaut war, bereits unter Beweis gestellt. Außerdem haben laut StoreDot weitere sieben Autohersteller die Technologie bereits validiert.

StoreDot betont, dass die XFC-Technologie bereits patentiert und serienreif ist und daher nun schnell eingeführt werden kann: Das israelische Unternehmen nutzt ein kapitaleffizientes Lizenzmodell, das als „Drop-in”-Lösung konzipiert ist und mit bestehenden Lithium-Ionen-Produktionslinien kompatibel ist. Im Februar wurde bereits eine erste entsprechende Partnerschaft mit dem mit dem Batterietechnologieunternehmen JR Energy Solution aus Südkorea bekannt. Das Lizenzmodell soll den Weg zur Markteinführung und kommerziellen Nutzung beschleunigen und neue Produktionsinfrastrukturen überflüssig machen.

Das fusionierte Unternehmen soll weiter von Dr. Doron Myersdorf als Chief Executive Officer und dem erfahrenen Managementteam von StoreDot geführt werden. Der Zusammenschluss mit der Andretti Acquisition Corp. II, einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company (SPAC) und damit einer leeren Börsenhülle ohne operatives Geschäft, soll den Weg von StoreDot an die Börse beschleunigen. Interessant: Hinter der Andretti Acquisition Corp. II stehen Mario Andretti (Formel-1-Weltmeister von 1978) und sein Sohn Michael Andretti, ebenfalls ehemaliger Rennfahrer und heute Besitzer eines Formel-E-Teams.

StoreDot-CEO Myersdorf kommentiert: „Die Partnerschaft mit Andretti II SPAC und seinem legendären Team bietet uns die ideale Plattform und die Ressourcen, um unsere Produktions- und Vermarktungsbemühungen drastisch zu skalieren. Unsere Mission ist es, Reichweiten- und Ladeängste zu beseitigen, und wir glauben, dass diese Transaktion unsere Fähigkeit stärkt, XFC für EV-Fahrer weltweit bereitzustellen. Die starke Dynamik, die wir mit führenden OEMs haben, die gerade dabei sind, unsere Zellen zu validieren und zu integrieren, beweist, dass die Branche bereit ist für das Laden in wenigen Minuten. Zusammen mit dem Andretti-Team sind wir bereit, die EV-Landschaft zu verändern.“

Andretti bringt in den Zusammenschluss eine Cash-Position von rund 242 Millionen US-Dollar ein, davon sollen knapp 20 Millionen US-Dollar an Transaktionskosten draufgehen und rund 222 Millionen US-Dollar sollen an StoreDot für dessen Geschäftsaktivitäten fließen. Eine weitere Kapitalaufnahme ist vorerst nicht geplant.

Die Transaktion bewertet StoreDot mit einem Pre-Money-Eigenkapitalwert von 800 Millionen US-Dollar, wobei die bestehenden Aktionäre, Optionsinhaber und Optionsscheininhaber von StoreDot 100 Prozent ihres Eigenkapitals übertragen. Der Unternehmenswert wird nach dem Zusammenschluss auf derzeit rund 882 Millionen US-Dollar geschätzt.

„Wir glauben, dass dieser Unternehmenszusammenschluss einen entscheidenden Moment für die Zukunft der Elektromobilität darstellt“, sagt Michael Andretti von dem SPAC. „Der Name Andretti steht für Geschwindigkeit, Innovation und Erfolg, und all das sehen wir auch in der XFC-Technologie von StoreDot. Das Unternehmen hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt und sich strategische Partnerschaften und Investitionen von globalen Automobil- und Technologieriesen gesichert. Bei unserer Partnerschaft geht es um mehr als nur Kapital; es geht darum, die Einführung dieser wichtigen Technologie für Verbraucher weltweit zu beschleunigen und das fusionierte Unternehmen als Marktführer zu etablieren.“

Die Transaktion soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen und behördlicher Zustimmungen.

globenewswire.com