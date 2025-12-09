LFA Concept: Lexus arbeitet an elektrischem Supersportwagen

Unter Petrolheads genießt der Lexus LFA Kultstatus. Nur rund 500 Exemplare des zweisitzigen Sportwagens wurden zwischen 2010 und 2012 gebaut. Der LFA gilt nicht als Design-Ikone unter den Sportwagen und hat mit so manchem Detail auch Kritik erhalten – etwa die fehlenden Cupholder oder die recht kurzen Sicherheitsgurte. Die Leistungsentfaltung und der Klang des hochdrehenden V10-Saugmotors und das Fahrverhalten lassen die Herzen von Sportwagen-Fans auch mehr als zehn Jahre nach dem Ende der Produktion höher schlagen.

Einen V10 wird man in der nun vorgestellten Neuauflage vergebens suchen: Das neue Lexus LFA Concept ist ein Batterie-elektrischer Sportwagen! „Ausgehend von Elementen wie einem leichten, hochsteifen Vollaluminium-Karosserierahmen und einer idealen Fahrposition, die das Gefühl der Einheit zwischen Auto und Fahrer verstärkt, hat Lexus einen Sportwagen geschaffen, der im Zeitalter der Elektrifizierung Fahrspaß bietet und das Potenzial vollelektrischer Sportwagen demonstriert – eine Kombination aus hoher Fahrleistung und einem zeitlosen Design, das auch in der nächsten Generation Bestand haben wird“, schreibt das Unternehmen.

Entwickelt wurde das LFA Concept parallel zum Verbrenner-Sportwagen GR GT und dem daraus abgeleiteten Rennwagen GR GT3 von Toyota Gazoo Racing, dem Motorsport-Arm des japanischen Autobauers. Entstanden sei das Modell „aus der festen Überzeugung von Akio Toyoda, dass bestimmte Techniken und Fertigkeiten des Automobilbaus bewahrt und an die nächste Generation weitergegeben werden müssen“, so Toyota. „Auf Basis dreier zentraler Entwicklungsziele – niedriger Schwerpunkt, geringes Gewicht bei hoher Steifigkeit und das Streben nach aerodynamischer Leistung – teilt es die Techniken und Fähigkeiten, die bei der Entwicklung des GR GT und GR GT3 zum Einsatz kamen, und lotet gleichzeitig das maximale Potenzial von Elektrofahrzeugen aus.“

Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus Bild: Lexus

Ganz neu ist das LFA Concept aber nicht: Das Design innen und außen haben die Japaner schon im Sommer in Kalifornien auf der Monterey Car Week und im Herbst auf der Japan Mobility Show 2025 gezeigt – noch unter dem Namen „Lexus Sport Concept“. Dass das Konzeptfahrzeug jetzt erneut unter dem bekannten Serien-Namen LFA Concept und mit ersten Spezifikationen präsentiert wurde, kann als wichtiger Schritt hin zu einem möglichen Serienmodell gesehen werden.

Design und Features wie das geringe Gewicht und der niedrige Schwerpunkt sind aber nur ein Teil dessen, was die Faszination von Sportwagen ausmacht. Ein wichtiger Punkt ist auch der Antrieb – und genau hier schweigen die Japaner noch eisern. Klar ist nur, dass es ein Batterie-elektrisches Auto ist. Wo die Batterie verbaut ist, welchen Energiegehalt sie bietet, welche Zellen verbaut sind oder wo genau wie viele Elektromotoren mit welcher Leistung sitzen – all das ist noch nicht bekannt. Bisher verrät Toyota nur, dass die Studie 4,69 Meter lang und 2,04 Meter breit ist, bei 1,20 Metern Höhe und einem Radstand von 2,73 Metern.

toyota-media.de