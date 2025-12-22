Skoda gewinnt Aufträge über 75 O-Busse für Sofia

Bereits vor vier Jahren hatte das tschechische Unternehmen 30 Niederflur-Oberleitungsbusse des Typs Skoda 27Tr in die bulgarische Hauptstadt geliefert. Während der damalige Auftrag ein Volumen von 20 Millionen Euro hatte, beläuft sich der Gesamtwert der nun gewonnenen Ausschreibungen auf 56,19 Millionen Euro.

Der erste Auftrag umfasst die Lieferung von 35 Niederflur-Oberleitungsbussen vom Typ Skoda 32Tr. Der zwölf Meter lange Elektrobus kann bis zu 95 Passagiere befördern, 35 davon sitzend. Eine nicht näher bezifferte Traktionsbatterie soll den Betrieb auch an Stellen ohne Oberleitung ermöglichen. Mit einer einzigen Ladung kann das Fahrzeug bis zu zwölf Kilometer zurücklegen.

Größer fällt hingegen der zweite Auftrag aus, der die Lieferung von 40 Gelenkbussen vom Typ Skoda 27Tr vorsieht. Dieses 18 Meter lange Modell kann bis zu 167 Passagiere (42 sitzend) befördern. Auch zur Größe der in dieser Variante verbauten Traktionsbatterie macht die Skoda Group keine Angaben. Klar ist lediglich, dass sie an Stellen ohne Oberleitung eine Reichweite von bis zu 15 Kilometern ermöglichen soll.

Die beiden Aufträge sehen nicht nur unterschiedliche Modelle vor, sondern unterscheiden sich auch bei den Lieferzeiten. Während die zwölf Meter langen Oberleitungsbusse innerhalb von zwölf Monaten geliefert werden sollen, sollen die 18-Meter-Exemplare innerhalb von 15 Monaten in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eintreffen. Und: Die Lieferzeiten gelten erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verträge. Beide Verträge sollen in Kraft treten, sobald die Finanzierung aus Mitteln der EU bestätigt wurde.

Quelle: Info per E-Mail