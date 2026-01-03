Niederländische Post plant Netz mit E-Lkw-Ladestationen

Wie viele andere Unternehmen auch strebt PostNL in den kommenden Jahren die Elektrifizierung seiner Lkw-Flotte an. Dabei fängt PostNL nicht erst heute mit Elektromobilität an, sondern setzte bereits 2020 sechs Fuso eCanter im innerstädtischen Verteilerverkehr ein. Die neue Initiative widmet sich aber vor allem längeren Strecken im Schwerlastverkehr.

Nach erfolgreichen Tests im PostNL-Sortierzentrum in Nieuwegein strebt PostNL nun die schrittweise Einführung von Ladeeinrichtungen für den Schwerlastverkehr in verschiedenen Regionen an. Zunächst mit dem Ziel, seine eigenen Elektro-Lkw aufzuladen, sollen Ladeparks in der Nähe der verschiedenen regionalen Sortierzentren des Post- und Paketdienstes entstehen.Später sollen die Ladestationen dann aber auch anderen Transportunternehmen zur Verfügung stehen. Dadurch will sich PostNL vom Nutzer zum Wegbereiter emissionsfreier Logistik wandeln mit dem Ziel, den elektrischen Schwerlastverkehr für die gesamte Branche zugänglich zu machen.

„PostNL ist Teil der niederländischen Gesellschaft“, sagt Pim Berendsen, CEO von PostNL. „Mit diesen Ladezentren investieren wir in die Energieinfrastruktur von morgen. Wir tun dies gemeinsam mit Kommunen und Partnern für und im ganzen Land und sind damit der Katalysator für weiteres Wachstum der emissionsfreien Logistik in den Niederlanden.“

Bei der Entwicklung der Lade-Hubs will PostNL eng mit strategischen öffentlichen und privaten Partnern zusammenarbeiten, darunter Kommunen, Netzbetreiber und Logistikpartner. Dadurch will PostNL sicherstellen, dass genügend Ladekapazitäten für die wachsende Zahl an Elektro-Lkw bereitstehen. Außerdem will sich das Unternehmen an einem Investitionsfonds beteiligen, um neue Möglichkeiten für die Entwicklung von gemeinschaftlich nutzbarer Lademöglichkeiten für den Schwerlastverkehr zu erkunden.

Bis 2030 strebt PostNL eine Reduzierung der Emissionen im eigenen Betrieb um 90 Prozent und eine Reduzierung um 45 Prozent in der gesamten Lieferkette an und peilt Netto-Null bis 2040 an. Die neuen Lkw-Ladestationen sollen diese Strategie forcieren. Im Sommer hatte PostNL gemeldet, dass es bereits in 27 Innenstädten in den Niederlanden vollständig emissionsfrei ausliefert und damit deutlich über den 14 Städten liegt, in denen dies mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben ist.

postnl.nl