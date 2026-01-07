Alle Kategorien Alle Kategorien
KGM setzt auf E-Auto-Batterien von Samsung SDI

Samsung SDI hat eine Absichtserklärung mit dem koreanischen Autohersteller KG Mobility (KGM) unterzeichnet, um gemeinsam Batteriepacks für E-Autos von KGM zu entwickeln, in denen 46er-Rundzellen von Samsung SDI zum Einsatz kommen.

Von Cora Werwitzke
07.01.2026 - 15:00 Uhr

Der koreanische Autobauer KGM, der bis 2023 noch unter dem Namen Ssangyong bekannt war, setzt bei seiner Batterietechnologie auf eine enge Zusammenarbeit mit den Landsleuten von Samsung SDI: Beide Seiten haben eine Absichtserklärung unterschrieben, wonach sie bei Batteriepack-Technologien unter Rückgriff auf die NCA-Rundzellen mit 46 Millimetern Durchmesser von Samsung SDI kooperieren. Parallel geben KGM und Samsung SDI an, bereits an Batteriepacks der nächsten Generation arbeiten zu wollen. Die im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Batteriepacks sollen anschließend in KGMs Elektrofahrzeugen der nächsten Generation zum Einsatz kommen.

Samsungs Batteriezellen verfügen über NCA-Kathoden mit hohem Nickelanteil und eine selbstentwickelte Silizium-Kohlenstoff-Nanokomposit-Anode (SCN). Gebaut werden sie im sogenannten „Tabless“-Design. Die von den bisherigen 18650- und 2170-Zellen bekannte Lasche an den gewickelten Zellmaterialien entfällt also. Den Produktionsstart für die neuen Rundzellen mit dem Durchmesser von 46 Millimetern gab Samsung SDI im Frühjahr 2025 bekannt.

„Diese Partnerschaft stellt erneut die differenzierte technologische Wettbewerbsfähigkeit unserer zylindrischen Batterien der Serie 46 sowohl auf dem koreanischen als auch auf dem globalen EV-Markt unter Beweis“, kommentiert der Hersteller. „Wir werden unsere Technologieführerschaft in der globalen Batterieindustrie der nächsten Generation weiter ausbauen.“

samsungsdi.com

