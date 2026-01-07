Xiaomi überarbeitet seinen Debüt-Stromer SU7

Im Vorverkauf ist der SU7 in China jetzt ab 229.900 Yuan zu haben, also umgerechnet etwa 28.200 Euro. Die Top-Version steht mit 309.900 Yuan (knapp 40.000 Euro) in der Liste. Das sind je nach Version 10.000 bis 14.000 Yuan (ca. 1.200 bis 1.700 Euro) mehr als bisher. Allerdings verlangen in China die Hersteller im Vorverkauf oft etwas mehr, die Kunden erhalten aber sicher die ersten Fahrzeuge. Im regulären Verkauf sind die Preise dann in der Regel wieder etwas niedriger – beim SU7 eventuell auf das alte Niveau.

Kunden, die schon einen „alten“ SU7 bestellt haben, sollen bis zum 10. Januar ohne Aufpreis ihre Order auf das überarbeitete Modell abändern können. Der offizielle Marktstart des überarbeiteten Xiaomi SU7 soll im April erfolgen.

Während der SU7 beim Design innen wie außen der bisherigen Linie treu bleibt (mit geringfügigen Änderungen, versteht sich), fallen die nicht sichtbaren Eingriffe unter dem Blech deutlich größer aus – auch bei Batterie und Antrieb. Bisher hat die Basisversion eine 400-Volt-Batterie mit LFP-Zellen genutzt, im Max-Modell kam hingegen eine NMC-Batterie mit 871 Volt Systemspannung zum Einsatz. Mit dem Facelift steigt auch die Spannung der Basis-Batterie auf 752 Volt, während das Max-Modell laut chinesischen Medien jetzt auf 897 Volt kommt. Das hat auch Einfluss auf die Lade-Performance: Beim „alten“ Modell konnte in 15 Minuten Strom für maximal 510 Kilometer im CLTC nachgeladen werden, jetzt sollen es in der gleichen Zeitspanne bis zu 670 Kilometer sein, wie Xiaomi ankündigt.

Bild: Xiaomi Bild: Xiaomi Bild: Xiaomi Bild: Xiaomi Bild: Xiaomi

Auch die Reichweite aller Batterievarianten steigt, allerdings nicht so stark: Das Standard-Modell wird mit 720 Kilometern im chinesischen Norm-Zyklus angegeben (bisher 700 km), die Pro-Version legt auf 902 Kilometer zu (bisher 830 km) und das leistungsstarke Max-Modell kommt auf 835 statt 800 Kilometer Norm-Reichweite. Ob der jeweilige Reichweiten-Zuwachs auf einen geänderten Energiegehalt oder die neuen Antriebe (oder beides) zurückzuführen ist, gibt Xiaomi nicht an – die Batteriegrößen werden nicht genannt.

Klar ist aber, dass in allen drei Varianten neue Motoren zum Einsatz kommen. Bisher wurden Aggregate namens V6 und V6s verbaut, in Anlehnung an die Leistung von V6-Benzinmotoren. Jetzt wird in allen Varianten auf die Weiterentwicklung V6s Plus gesetzt. In der Standard-Version mit Heckantrieb steigt die Leistung von 220 auf 235 kW (299 auf 320 PS) und der SU7 Max erstarkt von 495 auf 507 kW – oder 690 PS in der alten Währung. Um die Haftung zu verbessern, sind die Reifen an der Hinterachse künftig 265 statt 245 Millimeter breit, vorne bleibt es bei 245ern. Zudem gibt es eine Änderung am Fahrwerk: Bisher war nur das Top-Modell namens Max mit einer Luftfederung ausgestattet, jetzt gibt es eine Zweikammer-Luftfederung und variable Dämpfer in allen drei Varianten serienmäßig.

Dass die Technik der Top-Variante verbessert und in alle drei Versionen übertragen wird, ist auch bei den Fahrassistenten und der dafür notwenigen Hardware der Fall. Bisher waren Lidar-Sensoren nur in den Varianten Pro und Max verfügbar und mit einer ADAS-Rechenleistung von 508 TOPS kombiniert. Jetzt sind 700 TOPS Rechenleistung für die autonomen Fahrsysteme verbaut, und zwar in allen Versionen. Das bedeutet vor allem für das Standard-Modell ein enormes Upgrade: Bisher gab es hier kein Lidar und das System war mit einfacheren Sensoren nur nur 84 TOPS Rechenleistung ausgestattet.

Auch bei der anfangs beim SU7 kritisierten Sicherheit legt Xiaomi nach: Es sind durchweg bessere Bremsen verbaut, die Stabilität der Karosserie wurde erhöht und es sind neun statt bisher sieben Airbags verbaut. Außerdem verfügen jetzt alle Türschlösser über eine separate Notstromversorgung, damit die Türen auch noch entriegeln können, wenn das Hauptsystem ausgefallen ist.

Ob und wann diese Änderungen in das technisch mit dem SU7 eng verwandte SUV-Modell YU7 kommen, ist noch nicht bekannt. Vor wenigen Tagen hat Xiaomi angekündigt, dass man in diesem Jahr 550.000 Fahrzeuge ausliefern will – nach 410.000 Einheiten im Jahr 2025.

carnewschina.com, cnevpost.com