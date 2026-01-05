Xiaomi peilt dieses Jahr 550.000 Auslieferungen an

Erst im April 2024 hatte der in Europa vor allem als Smartphone-Hersteller bekannte Technologiekonzern Xiaomi mit der Auslieferung von Elektroautos begonnen. Damals erhielten die ersten Kunden die Elektro-Limousine SU7, die optisch an den Porsche Taycan erinnert. Allein bis Ende 2024 schaffte Xiaomi dann über 135.000 Auslieferungen von seinem Premierenfahrzeug – und sorgte so für einen absoluten Überraschungserfolg.

Seitdem schreitet die Expansion von Xiaomi im Elektroautosegment schnell voran – und die Ziele für 2025 wurden gleich mehrmals übererfüllt: Lag die Zielmarke für das erste volle Geschäftsjahr zunächst bei 300.000 Einheiten, wurde sie im März 2025 bereits auf 350.000 Einheiten und bei Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen auf über 400.000 Einheiten erhöht – nur um abschließend sogar über 410.000 ausgelieferte E-Autos in 2025 zu erreichen, wie Gründer und CEO Lei Jun nun bekanntgegeben hat.

Das macht sich auch finanziell bemerkbar: Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 hat Xiaomi 68,9 Milliarden Yuan (ca. 8,4 Milliarden Euro) Umsatz mit seiner Elektroauto-Sparte erzielt. Im dritten Quartal gab’s zudem erstmals einen operativen Gewinn. Die Zahlen zum vierten Quartal und damit zum Gesamtjahr 2025 liegen noch nicht vor.

Für 2026 hat Lei Jun nun 550.000 Einheiten als erste Zielmarke ausgegeben – das wären 34 Prozent mehr verkaufte Autos als in 2025. Und wenn sich das Muster aus dem letzten Jahr wiederholt, dürfte das nur eine äußerst defensive Prognose sein, die Xiaomi wieder übertreffen dürfte.

Immerhin ist mit dem Elektro-SUV YU7 im Sommer 2025 ein zweites Modell von Xiaomi auf den chinesischen Markt gekommen, das dem Tesla Model Y Konkurrenz macht – und das Verkaufspotenzial von Xiaomi nochmal deutlich erhöht hat. Und weitere Modelle hat Xiaomi offenbar bereits in der Pipeline: Laut chinesischen Medienberichten aus dem Dezember sollen als nächstes ein großes Elektro-SUV namens YU9, das Sport-SUV YU7 GT und die Limousine SU7 L kommen. Wie die Modellbezeichnungen nahe legen, wird der SU7 L eine Langversion der Limousine SU7 sein und der YU7 GT ein Performance-Ableger des YU7 mit leichten Design-Veränderungen. Ab 2027 will Xiaomi dann in Märkte außerhalb Chinas expandieren.

Der schnelle Erfolg von Xiaomi im E-Auto-Bereich erklärt sich u.a. dadruch, dass das Unternehmen voll auf die „Shanzai“-Strategie setzt. Der chinesische Begriff steht zwar ursprünglich für Fälschung, aber angereichert um eigene Ideen, in dem Originale anderer Hersteller dekonstruiert und an lokale Bedürfnisse angepasst werden, anstatt sie nur zu kopieren. So gelang es Xiaomi in kurzer Zeit, seine Kenntnisse aus der Smartphone-Produktion auf die Autoherstellung zu übertragen. Wie Xiaomi dabei vorgegangen ist, hat kürzlich „Autopreneur“ Philipp Raasch hier erläutert.

