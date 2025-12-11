Xiaomi erweitert wohl E-Auto-Modellpalette

Bei den drei neuen Modellen soll es sich angeblich um das große SUV YU9, das Sport-SUV YU7 GT und die Limousine SU7 L handeln. Wie die Modellbezeichnungen schon nahe legen, wird der SU7 L die Langversion des ersten Elektroautos von Xiaomi sein, der Limousine SU7. Und der YU7 GT gilt als noch stärkerer Performance-Ableger des zweiten Xiaomi-Stromers YU7 – ähnlich wie beim Tesla Model Y Performance auch mit leichten Änderungen am Design.

Die chinesischen Medienberichte gehen auf einen Artikel von Sina Tech zurück. Der YU7 GT soll dabei eine Bedeutung „über die reinen Verkaufszahlen hinaus“ haben, da er – aufbauend auf dem extremen SU7 Ultra – Xiaomi im Elektroauto-Bereich als Marke für leistungsstarke und dynamische Fahrzeuge mit Hightech-Komponenten etablieren soll. Prototypen des Fahrzeugs wurden bereits bei Testfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife gesichtet. Wohl auch deshalb geht Sina Tech davon aus, dass der YU7 GT wahrscheinlich das erste Modell von Xiaomi sein werde, das in Europa auf den Markt kommt – um mit dem erwähnten Model Y Performance zu konkurrieren. Potenzielle Leistungsdaten werden in den Artikeln aber noch nicht genannt – es gibt nur Hinweise, dass ein Antriebssystem mit drei Elektromotoren verbaut sein könnte.

Nicht auf der Nordschleife, sondern in China wurden Erlkönige des SU7 L gesichtet. China ist ein wichtiger Markt für Limousinen mit reichlich Platz im Fond, weshalb schon in der Verbrenner-Welt viele Hersteller speziell für China Langversionen ihrer Limousinen angeboten haben. Der bekannte SU7 ist glatte fünf Meter lang und kommt auf drei Meter Radstand. Den Berichten zufolge dürften diese Maße um zehn bis 20 Zentimeter gestreckt werden, die Erlkönige weisen wohl einen verlängerten Bereich hinter der B-Säule auf. Das passt zum Konzept bekannter Langversionen, bei denen das Raumangebot und auch der Luxus und damit das Prestige auf den Rücksitzen deutlich erhöht wird.

Mit dem auf Design und Dynamik ausgelegten SU7 und dem etwas praktischeren, aber immer noch nicht auf Nutzwert optimierten YU7 hat Xiaomi in China mit seinen Elektroautos den Ruf als „Spielzeug für junge Leute“ erhalten. Der YU9 hingegen soll die Marke um hochwertige und praktische Familienfahrzeuge erweitern. Laut Sina Tech wird das Modell intern unter dem Namen „Kunlun“ entwickelt und soll etwa mit dem Li Auto L9 oder Aito M9 konkurrieren – oder dem Onvo L90. Analog zu diesen Fahrzeugen dürfte der YU9 ausschließlich mit drei Sitzreihen angeboten werden, also wahlweise als Sechssitzer mit zwei luxuriösen Einzelsitzen in der Mitte oder als Siebensitzer mit einer Dreier-Rückbank. Als wahrscheinliche Länge werden um die 5,20 Meter angegeben.

Ob sich der YU9 die Plattform oder zumindest gewisse Komponenten mit den beiden 7er-Modellen teilt, geht aus den Berichten nicht hervor. Dafür zeichnet sich ab, dass es eine Besonderheit beim Antrieb geben dürfte: Der YU9 soll offenbar der erste Xiaomi mit Range Extender werden. Xiaomi-Gründer Lei Jun soll selbst schon an Testfahrten teilgenommen haben. Technische Daten zu dem Range Extender sind noch nicht bekannt und es ist auch offen, ob das große SUV nur mit dem kleinen Verbrenner an Bord oder wahlweise als BEV oder EREV angeboten wird. Bis es hier Klarheit gibt, dürfte es aber nicht mehr lange dauern: Der YU9 soll demnach kurz vor seiner offiziellen Markteinführung stehen. In der Dezember-Ausgabe des Fahrzeugkatalogs des Industrieministeriums war der YU9 noch nicht enthalten, das könnte also frühestens Anfang Januar geschehen.

cnevpost.com, chinaevhome.com