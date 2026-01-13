Leapmotor B03X feiert Europa-Premiere

Während die Stellantis-Marken selbst quasi zwischen zwei großen Neuheiten-Wellen sind und etwa Facelifts wie vom Opel Astra Electric und dem Peugeot E-408 ausgestellt haben, hat der chinesische Partner seinen Auftritt in der Halle 5 der Brussels Expo für gleich mehrere Premieren genutzt. Das Highlight war die Europa-Premiere des Modells B03X.

Der 4,31 Meter lange Stromer wurde im November 2025 auf der Guangzhou Auto Show in China vorgestellt – für den dortigen Markt unter dem Namen A10. Die unterschiedlichen Verkaufsbezeichnungen werden vom Unternehmen selbst nicht kommentiert, dürften aber mehrere Gründe haben. Zum einen fällt der B03X mit den erwähnten 4,31 Metern Länge nicht in das europäische A-Segment der Kleinwagen. Und zum anderen will Leapmotor wohl einem Konflikt mit Audi aus dem Weg gehen, das wegen der angeblichen Verwechslungsgefahr bei Modellnamen schon gegen Nio geklagt hatte.

„Auf der Brüsseler Automobilausstellung 2026 bestätigt Leapmotor, dass Europa die strategische Schlüsselregion für das globale Wachstum der Marke darstellt“, teilt Stellantis mit. Mit dem B03X soll dieser Anspruch untermauert werden, da das Kompaktsegment weltweit schnell wächst – vor allem in Europa. Und davon will Leapmotor mit seinen Modellen zunehmend profitieren und den Wandel aktiv mitgestalten. Zudem wird das Modell als „Meilenstein für Leapmotor“ bezeichnet, „da es das erste Fahrzeug auf einer völlig neuen globalen Plattform ist, die internationalen Standards entspricht und Kundinnen und Kunden das bietet, was ihnen wirklich wichtig ist: zuverlässige elektrische Leistung, intelligente Technologie und Nutzbarkeit im Alltag“.

Aber: Mehr als die Messepremiere des Karosseriedesigns ist der Auftritt in Brüssel nicht: Die Scheiben des Exponats sind rundum geschwärzt, die Türen sind verriegelt, wie electrive vor Ort feststellen konnte. Derzeit gibt es also keinen Blick in den Innenraum des B03X und keine Eindrücke rund um das Bediensystem und die Verarbeitung von einer ersten Sitzprobe. Ganz ähnlich ist das Unternehmen schon bei der Premiere des B05 auf der IAA Mobility vorgegangen, wo ebenfalls sämtliche Blicke in den Innenraum verwehrt wurden.

In Brüssel wiederum war jener B05 jetzt vollständig zu sehen und frei zugänglich. Mit seiner coupéhaften Silhouette soll der B05 im C-Segment eine Zielgruppe ansprechen, die etwas dynamischere Fahrzeuge bevorzugt. Leapmotor selbst spricht von einem sportlichen Stil, der auf Alltagskomfort treffe – ein reinrassiger Sportwagen ist es also nicht, aber ein dynamisch gezeichnetes Modell an der Grenze zwischen der Kompakt- und Mittelklasse. In Europa hat Leapmotor mit dem B10 und C10 bisher vor allem SUV-Modelle im Angebot – und offiziell auch noch das erste Modell der Marke, den E-Kleinwagen T03. Alle Daten zum B05 können Sie hier nachlesen.

Ebenfalls im Gepäck hat der chinesische Hersteller eine Range-Extender-Hybridvariante des B10. Das 4,53 Meter lange SUV entspricht optisch der bekannten Version mit Batterie-elektrischem Antrieb, ergänzt aber das Antriebsportfolio. Dabei kombiniert Leapmotor ein 18,8 kWh großes Batteriepack für eine rein elektrische Reichweite von 80 Kilometern mit einem 1,5 Liter großen Benzinmotor. Der 50 kW starke Bordgenerator soll eine kombinierte Reichweite von bis zu 900 Kilometern ermöglichen.

Ist die Batterie voll, gibt Leapmotor den WLTP-Verbrauch mit 20,5 kWh/100km plus 0,4 l/100km an, was offiziell zehn Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer entspricht. Ist die Batterie aber leer und der B10 Hybrid EV ist nur im Generator-Betrieb unterwegs, steigt der Verbrauch auf 6,4 l/100km.

Die Preise für den B10 mit Range Extender sind noch nicht bekannt, der Bestellstart in Deutschland soll voraussichtlich im zweiten Quartal erfolgen. Die BEV-Version ist ab 29.990 Euro bestellbar, selbst mit der großen Batterie und Vollausstattung liegt der B10 BEV unter 34.000 Euro.

