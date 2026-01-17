Neues E-SUV von Donfeng Nissan lädt dank 800 V mit 5C

Der NX8 ist 4,87 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Den Radstand des Fünfsitzers gibt Dongfeng Nissan mit 2,92 Metern an. Der Radstand ist nicht die einzige Parallele zur E-Limousine N7, die im vergangenen Jahr vorgestellt wurde: Der neue NX8 greift auch die Designsprache auf, die sich stark von den japanischen bzw. internationalen Nissan-Modellen abhebt. So bleiben die Modelle von Dongfeng Nissan nahe am Grund-Design der Limosuine Dongfeng 007 – die Optik ist also auf den Geschmack der chinesischen Kunden abgestimmt.

Bei der Technik hebt sich das neue SUV aber vom N7 und 007 ab: Die rein elektrische Version nutzt eine 800-V-Plattform in Kombination mit LFP-Zellen der neuen Generation von CATL mit 5C-Schnellladefähigkeit. Angetrieben wird die BEV-Version von nur einem Motor, der je nach Version auf 215 oder 250 kW Leistung kommt. Die Limousinen bieten hier „nur“ 160 bzw. 200 kW.

Nähere Details zu der Batterie, etwa den Energiegehalt, nennt das Unternehmen noch nicht. In China müssen bei der Aufnahme in den offiziellen Fahrzeugkatalog des Ministeriums für Industrie und Industrie und Informationstechnik zwar die Zellchemie und der Batterielieferant angegeben werden, nicht aber die Größe der Batterie. Bisher bekannt ist nur, dass die Reichweitenoptionen bei 580 Kilometer, 565 Kilometer und 650 Kilometer (alle nach CLTC) liegen sollen – also wohl eine kleinere Batterie mit dem schwächeren und stärkeren Antrieb sowie eine größere Batterie, die nur mit dem stärkeren 250-kW-Motor angeboten wird. Das wäre für chinesische Modelle eine übliche Aufteilung.

Mit der Zusatz-Information, dass es sich um eine 5C-Batterie von CATL handeln soll, ist jedoch schon ein entscheidender Fakt über die Schnelllade-Funktion bekannt. Eine Laderate von 5C bedeutet, dass ein Akku mit der fünffachen Leistung (in kW) seines Energiegehalts (in kWh) geladen werden kann. Oder anders ausgedrückt: Bei 5C kann der Akku in einem Fünftel einer Stunde geladen werden, also in zwölf Minuten.

Der Dongfeng Nissan NX8 soll in der ersten Jahreshälfte genauer vorgestellt werden, dann wohl auch mit allen Details zu Ladeleistung und Batteriegröße – und den Preisen. Wie das Portal CarNewsChina schreibt, sei zudem erwähnenswert, dass „er NX8 das erste NEV-SUV einer ausländischen Marke“ sei, das sowohl über eine 800-V-Hochvoltplattform als auch über 5C-Ultraschnellladetechnologie verfüge. Zwar ist Nissan in China eine ausländische Marke, die Plattform und Technologie kommen jedoch klar von Dongfeng und CATL.

carnewschina.com, dongfeng-nissan.com.cn (auf Chinesisch)