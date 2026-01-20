Alle Kategorien Alle Kategorien
Infrastruktur

Von 73 auf 65 Cent/kWh: Fastned bietet App-Kunden 10%-Rabatt

Fastned führt einen neuen Preisvorteil für registrierte App-Kunden ein. Ab sofort gibt es im gesamten europäischen Netzwerk von Fastned einen Rabatt von zehn Prozent pro Kilowattstunde auf alle Ladevorgänge, die über die Fastned-App mit einer Debit- oder Kreditkarte bezahlt werden.

Fastned ladestation charging station buederich
Bild: Fastned
Von Cora Werwitzke
20.01.2026 - 11:00 Uhr

Der Rabatt gilt an allen 400 Schnellladestationen von Fastned, die sich inzwischen über neun europäische Länder verteilen. In Deutschland betreibt das Unternehmen gut 50 Standorte. Voraussetzung für den Preisnachlass ist eine Debit- oder Kreditkarte als Standard-Zahlungsmittel in der Fastned-App. Dabei gilt der Rabatt sowohl für Bestands- als auch für Neukunden – und ohne monatliche Grundgebühr. „Besonders Kund:innen, die regelmäßig bei Fastned laden, erhalten eine zusätzliche Belohnung für ihre Treue – ganz ohne Abo-Bindung“, so Fastned in einer begleitenden Mitteilung. Einen Zeitraum für die Rabattaktion nennen die Niederländer darin nicht.

Und was bedeutet der Rabatt nun konkret für die Geldbörse? Laut Fastned-App fällt der Preis beim Laden von regulär 73 Cent/kWh auf 65 Cent/kWh. Wer ein Abo mit einer Grundgebühr von 11,99 Euro/Monat zahlt, für den rechnet Fastned im Rabatt-Fall nur noch 51 Cent/kWh ab. Neben dem konkreten Preisvorteil können E-Auto-Fahrer über die App u.a. Routen planen und die Autocharge-Funktion nutzen, mit der die Ladevorgänge nach einmaliger Registrierung automatisch starten. Fastned betont, dass es dabei für den 10%-Nachlass keinen Unterschied mache, ob es sich um einen App-initiierten Ladevorgang oder eine solche Autocharge-Session handelt.

„Uns bei Fastned ist es wichtig, Schnellladen im Alltag so komfortabel und einfach wie möglich zu machen. Damit das gelingt, braucht es eine flächendeckende Ladeinfrastruktur mit exzellentem Kundenerlebnis, fairen Preisen und ohne langfristige Bindung“, sagt Linda Boll, Country Director Fastned Deutschland. „Da immer mehr Elektrofahrer:innen uns über die Landesgrenzen hinweg als ihren bevorzugten Schnellladepartner wählen, möchten wir über unseren App-Discount ein zusätzliches attraktives Angebot schaffen, das genau diese Bedürfnisse im Alltag unterstützt“, so Boll.

6 Kommentare

zu „Von 73 auf 65 Cent/kWh: Fastned bietet App-Kunden 10%-Rabatt“
Andy
20.01.2026 um 11:03
11,99 Euro/Monat und trotzdem 51 Cent/kWh? Das kann sich doch niemand freiwillig antun.
Why Not?
20.01.2026 um 11:33
Tanken war und ist direkt an der Autobahn auch immer teurer, aber Ladepreise über 50 Cent pro kWh sind Abzocke, ob mit App, Ladekarte oder Ad - Hoc ❗️
David W
20.01.2026 um 11:44
Es ist einfach eine bodenlose Frechheit wie teuer das Laden an öffentlichen Ladepunkten ist. Wenn man das selten nutzt irgendwie zu verkraften, aber wenn man darauf angewiesen ist und nicht 90% zu Hause laden kann oder eine halbwegs günstige LIDL Ladestation um die Ecke hat macht ein E-Auto rein finanziell gesehen leider keinen Sinn. Hat die Politik wieder einmal grandios verpennt das hier eventuell Handlungsbedarf bestünde.
Nab
20.01.2026 um 13:11
Wollen die keinen Strom verkaufen, oder haben die neuen Quartalszahlen für einen Überflug gesorgt? Wo sind denn 65 Cent fair? Und dafür soll ich mir wieder eine weitere App aufs Handy laden. Ne lass mal!
Micha
20.01.2026 um 13:13
Immer noch richtig freche Preise im Vergleich zu den Mitbewerbern a la EnBW, Ionity, EWE etc.
Mr. Floof
20.01.2026 um 14:27
Also statt "sehr teuer" nur noch "teuer" und das eh schon teure Abo lohnt sich noch weniger. Nee, Fastned. Ihr bleibt in meiner Ladeplanung in der Rubrik "Vermeiden".
