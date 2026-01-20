Von 73 auf 65 Cent/kWh: Fastned bietet App-Kunden 10%-Rabatt

Der Rabatt gilt an allen 400 Schnellladestationen von Fastned, die sich inzwischen über neun europäische Länder verteilen. In Deutschland betreibt das Unternehmen gut 50 Standorte. Voraussetzung für den Preisnachlass ist eine Debit- oder Kreditkarte als Standard-Zahlungsmittel in der Fastned-App. Dabei gilt der Rabatt sowohl für Bestands- als auch für Neukunden – und ohne monatliche Grundgebühr. „Besonders Kund:innen, die regelmäßig bei Fastned laden, erhalten eine zusätzliche Belohnung für ihre Treue – ganz ohne Abo-Bindung“, so Fastned in einer begleitenden Mitteilung. Einen Zeitraum für die Rabattaktion nennen die Niederländer darin nicht.

Und was bedeutet der Rabatt nun konkret für die Geldbörse? Laut Fastned-App fällt der Preis beim Laden von regulär 73 Cent/kWh auf 65 Cent/kWh. Wer ein Abo mit einer Grundgebühr von 11,99 Euro/Monat zahlt, für den rechnet Fastned im Rabatt-Fall nur noch 51 Cent/kWh ab. Neben dem konkreten Preisvorteil können E-Auto-Fahrer über die App u.a. Routen planen und die Autocharge-Funktion nutzen, mit der die Ladevorgänge nach einmaliger Registrierung automatisch starten. Fastned betont, dass es dabei für den 10%-Nachlass keinen Unterschied mache, ob es sich um einen App-initiierten Ladevorgang oder eine solche Autocharge-Session handelt.

„Uns bei Fastned ist es wichtig, Schnellladen im Alltag so komfortabel und einfach wie möglich zu machen. Damit das gelingt, braucht es eine flächendeckende Ladeinfrastruktur mit exzellentem Kundenerlebnis, fairen Preisen und ohne langfristige Bindung“, sagt Linda Boll, Country Director Fastned Deutschland. „Da immer mehr Elektrofahrer:innen uns über die Landesgrenzen hinweg als ihren bevorzugten Schnellladepartner wählen, möchten wir über unseren App-Discount ein zusätzliches attraktives Angebot schaffen, das genau diese Bedürfnisse im Alltag unterstützt“, so Boll.

fastnedcharging.com