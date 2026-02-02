Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Automobil

ADAC-Verkehrspräsident tritt nach Spritpreis-Aussage zurück

Eine Austrittswelle im Januar hat ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand zum Rücktritt bewegt. Hintergrund der Kündigungen ist eine umstrittene Interview-Aussage Hildebrands aus dem Dezember – zu CO2-Abgaben und Spritpreisen.

Adac verkehrspraesident gerhard hillebrand
Bild: ADAC
Von Sebastian Schaal
02.02.2026 - 15:00 Uhr

„Der ADAC hält die CO2-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Leute brauchen den Anreiz, um auf klimaschonende Alternativen zum Diesel und Benziner umzusteigen“, hatte Gerhard Hillebrand Ende 2025 in einem Interview als Reaktion auf das „Autopaket“ der EU-Kommission gesagt – in der Sorge, dass die Klimaschutzziele gelockert werden könnten. „Dazu bekennt sich der ADAC ganz klar. So zu tun, als gäbe es den Klimawandel nicht, wäre ein fataler Irrweg“, so der ADAC-Verkehrspräsident weiter.

Über höhere Spritpreise für Benziner und Diesel Elektroautos finanziell attraktiver zu machen, wird von einigen Verkehrs- und Umweltexperten schon lange gefordert und scheint auch – ungeachtet sozialer Hürden zur Bezahlbarkeit der Mobilität – auch als probates Mittel, um genau das zu erreichen. Ein ADAC-Präsident, der sich für steigende Kraftstoffpreise ausspricht, war aber offenbar zu viel für einige Mitglieder. Wie zunächst die „Bild“-Zeitung berichtet hat, haben im Januar 60.000 Menschen ihre ADAC-Mitgliedschaft gekündigt. Zwar seien im gleichen Zeitraum 100.000 Mitglieder neu hinzugekommen, eine solche Kündigungswelle ist jedoch mehr als bemerkenswert.

Eine ADAC-Sprecherin brachte die ungewöhnlich hohe Anzahl an Austritten mit Hillebrands Aussagen in Verbindung – in einer Mitteilung des Autoklubs ist auch von zahlreichen Beschwerden die Rede. Das zeige, dass viele Mitglieder den Eindruck gehabt hätten, der ADAC habe seine Rolle als Anwalt der Autofahrer verlassen. „Der Eindruck, der durch das Interview entstanden ist, passt nicht zu den klaren Positionen des ADAC“, so die Sprecherin. „Ob Benziner, Diesel oder E-Auto: Wir machen uns gegen jede weitere Belastung ohne sozialen Ausgleich stark. Unser Auftrag lautet: bezahlbare Mobilität für alle.“

Mit seinem Rücktritt übernimmt Hillebrand persönlich Verantwortung für den entstandenen Reputationsschaden, so der ADAC. Er sei zu der Überzeugung gekommen, „dass es im Interesse des ADAC und seiner Glaubwürdigkeit richtig ist, daraus persönliche Konsequenzen zu ziehen“, sagt Hillebrand. Er bedauere, dass seine Äußerungen Mitglieder verunsichert und verärgert sowie Glaubwürdigkeit gekostet haben.

adac.de, spiegel.de, presseportal.de (ursprüngliches Zitat)

Schlagwörter

8 Kommentare

zu „ADAC-Verkehrspräsident tritt nach Spritpreis-Aussage zurück“
Andreas Scholz
02.02.2026 um 15:24
Ja, der Kampf gegen die Klimakatastrophe erfordert Einsatz von allen Menschen. Immer wieder interessant, wieviele dies einfach nicht wahrhaben wollen. „Klimaschutz ja, aber nur, wenn es mich keinerlei Mühe kostet“. Da wird lieber gegen den gehetzt, der es offen ausspricht. Als wenn das Problem dadurch verschwindet. Schade für Herrn Hillebrand. Er wird für das Aussprechen der Wahrheit bestraft. Peinlich für diejenigen, die diese Austrittswelle organisiert haben.mal wieder das Falsche getan.
Antworten
Gerd
02.02.2026 um 15:41
Ich gebe zu, mich hat das Zitat damals auch sehr gewundert. Aber im Positive : Endlich spielt der ADAC mal nicht mehr den ewig gestrigen Verhinderer, sondern erkennt die Tatsachen an und will auf dieser Basis die Zukunft aktiv mitgestalten. Es war wirklich erfrischend, dass der ADAC bzw. ein hochrangiger Vertreter das so ausspricht. Weil es WIRD so kommen, die CO2-Bepreisung steht, die THG-Quote steigt schon 2026. Stattdessen ist von Imageschaden die Rede. Vielleicht sollte man den ADAC jetzt mit Beschwerden überhäufen, dass man Hillebrand nach den Aussagen lieber zum Rücktritt drängt als sich offen vor die Mitglieder zu stellen und ihnen klar zu machen, dass genau das eine unvermeidliche Zukunft ist. Natürlich geht es um die Frage, wie der Wandel sozial gestaltet werden kann. Aber Verbrenner Fahren wird früher oder später teurer. Und so wie es jetzt aussieht, eher früher als später.
Antworten
Uli
02.02.2026 um 15:57
Dabei hat der Mann recht und wird für das Aussprechen dieses Standpunktes abgestraft? Kulturkampf lohnt sich also wieder mal? Warum halten wir eine solche Situation nicht auch mal aus?
Antworten
David W
02.02.2026 um 16:12
Soll ich jetzt auch austreten weil ich die Aussage für wichtig und richtig halte aber den Rücktritt missbillige? Welch ein Dilemma...
Antworten
BEVdev
02.02.2026 um 17:02
... genau das war auch mein erster Gedanke :)
Antworten
M
02.02.2026 um 16:27
Ich habe dann heute gekündigt :) saftladen
Antworten
Jens
02.02.2026 um 16:58
Krass. Der ADAC bleibt wohl in Mehrheit ein Petrol-Head-Verein. Hoffentlich verändert sich da mal was. Gibt es Alternativen für Pannenhilfe ausser ACE und AvD? Wie sind die Erfahrungen damit?
Antworten
Jarn
02.02.2026 um 17:23
Wie erbärmlich diesen Querdenkern und Wissenschaftsleugnern nicht Paroli bieten zu können.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Chery raunheim deutschland
Automobil

Chery vergrößert Entwicklungszentrum in Raunheim

vor 6 Stunden veröffentlicht
Teag ladestation charging station min
Infrastruktur

TEAG Mobil nutzt Payment-Lösung von Cariqa

vor 7 Stunden veröffentlicht
Panel talk live november
Video - 62:45 minAutomobil

Zwischen Subvention und Systemwandel: Wohin steuert die Elektromobilität 2026?

30.12.2025